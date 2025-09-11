Les deux promesses de Salwa Hamrouni à Chawki Gaddes… (Album photos)

Dans un hommage émouvant à son époux, Chawki Gaddes, disparu le 4 juillet dernier, Salwa Hamrouni lui fait deux promesses, dans le texte que leur fils Youssef a lu, mercredi 10 septembre 2025, lors de la cérémonie de commémoration organisée conjointement par la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis et l’association tunisienne du droit constitutionnel:

« Mon cher Chawki, je t’ai vu mené tous tes combats avec patience, calme et ténacité.

Le dernier, ton combat contre la maladie tu l’a mené avec beaucoup de courage, de l’humour et de l’autodérision malgré la désillusion…

Chawki, ton départ laisse un vide incommensurable dans nos cœurs et dans nos vies mais je te fais deux promesses:

La première est de continuer tes combats qui sont les nôtres. Nous les continuerons donc avec la même détermination que la tienne. A ce titre, j’annonce la future création du centre Chawki Gaddes pour la recherche sur les droits numériques.

La deuxième promesse est résumée par Serge Regianni que nous avons toujours écouté avec tristesse:

« Quand l’orchestre s’arrêtera, je danserai encore,

Quand les avions ne voleront plus, je volerai tout seul,

Quand le temps s’arrêtera je t’aimerai encore,

Je ne sais pas où, je ne sais pas comment mais je t’aimerai encore

D’accord ? »

Voilà Chawki, j’espère que ces quelques mots écrits dans la douleur, te diront tout l’amour que j’ai pour toi, que nous avons pour toi. Repose en Paix.

