Abdelwahab Meddeb, lauréat du grand prix de la Grand Mosquée de Paris (Vidéo)

L’essayiste et écrivain tunisien Abdelwahab Meddeb a été proclamé lauréat du grand prix du jury 2025 de la Grande Mosquée de Paris pour l’ensemble de son œuvre. Ce prix lui a été décerné, dix ans après sa mort, à l’occasion de la parution de ses deux ouvrages : ‘L’islam au croisement des cultures’ aux éditions Albin Michel et ‘Vers l’Orient’ aux éditions Stock.

C’est sa fille Hind Meddeb, cinéaste de talent, et très impliquée avec sa mère Amina dans l’édition des ouvrages d’Abdelwahab, qui a reçu le prix au nom de sa mère retenue à la Foire du Livre à Oujda au Maroc. Non sans émotion et reconnaissance au jury, elle soulignera que ‘L’slam au croisement des cultures’ met en relation de grandes figures de l’islam classique (philosophes comme Averroès, soufis comme Hallâj, Bistami, Jahiz et surtout Ibn Arabî) avec celles de l’Occident chrétien. Meddeb, parfaitement « bilingue », maitrise les références symboliques, et jette des ponts de significations entre des œuvres a priori distantes mais qui se répondent par-delà les frontières religieuses.

Quant à « Vers l’Orient. Carnet de voyages de Tanger à Kyoto », Hind révèle qu’il s’agit d’une sélection de textes à partir de 79 carnets retrouvés après le décès de Meddeb et comprenant plus de 6000 pages, un véritable trésor littéraire. Avec lui, le lecteur redécouvre de l’intérieur des villes, marchant dans ses pas, avec lui, traversant des lieux avec sa voix. A juste titre, elle rappellera que c'est Meddeb qui avait inventé le néologisme "Médiner", pour décrire cet art exceptionnel d'évoquer une ville. Hind raconte tout le long travail de retranscription des textes et de choix de ceux qui figurent dans ce premier livre.

Les prix littéraires de la Grande Mosquée de Paris ont primé cette année dans leur quatrième édition trois auteurs :

• Hajar Azell pour Le sens de la fuite aux éditions Gallimard, au titre du meilleur roman;

• El Mouhoub Mouhoud pour Le Prénom. Esquisse pour une auto-histoire de l’immigration algérienne aux éditions du Seuil, au titre du meilleur essai,

• Et Catherine Mayeur-Jaouen pour Le culte des saints musulmans aux éditions Gallimard, dans la catégorie Mention spéciale du jury à

Présidé par Chems-eddine Hafiz, le jury du prix littéraire de la Grande Mosquée de Paris 2025 était également composé de Djaïli Amadou Amal, Souleymane Bachir Diagne, Lucie Bressy, Manuel Carcassonne, Claude Colombini, Amina Damerdji, Jean-Louis Gouraud, Martine Heissat, Delphine Jouenne, Pierre Leroy, Aïcha Mokdahi et de Benjamin Stora.

Les prix littéraires de la Grande Mosquée de Paris ont été annoncés mardi 14 octobre 2025 au cours d'une cérémonie, en présence du jury, des auteurs, des éditeurs, de l'ancienne ministre Ségolène Royal, de la maire Florence Berthout, de S.E.M. l'ambassadeur d’Égypte, des représentants des ambassades d'Algérie, des États-Unis, de Tunisie, du Qatar, de Mauritanie, du Bangladesh et de la Ligue Arabe en France, ainsi que des représentants du culte musulman et d'autres cultes.

