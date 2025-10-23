Français
News - 23.10.2025

Aziz Krichen, ce vendredi à Al Kitab; pour débattre de son nouveau livre «A contre-courant»

Aziz Krichen, ce vendredi à Al Kitab; pour débattre de son nouveau livre « A contre-courant »

Depuis près de cinq décennies, Aziz Krichen, n’a pas cessé de développer une pensée avant-gardiste, osant briser tant de tabous intellectuels. Il revient avec un nouveau livre intitulé «A contre-courant», paru aux Editions Nirvana, qu’il présentera ce vendredi 24 octobre 2025 à la librairie Al Kitab Mutuelleville, à partir de 17 h. Aziz revisite des textes inédits écrits avant 2011 et y ajoute en cinquième essai une analyse percutante qui remet en cause des «fatalités» balayées par l’histoire, comme il l’avait bien anticipé.

Un livre à lire, une voix à écouter.
 

