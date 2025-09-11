La scène de l’innovation arabe a été illuminée par les talents tunisiens lors de la 6ᵉ édition de Linabtaker, la plus grande compétition arabe dédiée à l’innovation et à l’entrepreneuriat des jeunes, organisée par Entro Gate du 6 au 9 septembre à Amman (Jordanie). Cet événement d’envergure a réuni plus de 50 équipes finalistes issues de 12 pays arabes, avec pour objectif de former, responsabiliser et inspirer la jeunesse de la région à entreprendre pour leurs communautés.

Une performance remarquable pour la délégation tunisienne

Grâce à l’accompagnement de Graines d’Entrepreneurs Tunisie, quatre jeunes talents tunisiens ont su s’imposer avec brio et créativité dans cette compétition exigeante:

• Selim Ben Mbarek, CEO de S-Drone, a remporté le Grand Prix de la compétition pour son projet de pulvérisation agricole intelligente.

• Taha Jlassi, fondateur de Play & Code, a remporté la 1ère place dans la catégorie Culture & Jeux éducatifs.

• Hedi Kammoun, porteur de SOS Maison, a été sacré Meilleur Pitch et Meilleure Présentation (1ère place).

• Haroun Belhadj, créateur de Save Eat, s’est distingué avec la 2ᵉ place Meilleur Pitch et Présentation.

Une reconnaissance régionale pour l’éducation entrepreneuriale tunisienne

Ces résultats illustrent la qualité du travail mené par Graines d’Entrepreneurs, initiative fondée en 2018 par Sana Ksouri, qui accompagne les jeunes âgés de 8 à 16 ans dans le développement de leurs compétences en innovation, leadership, soft skills et esprit d’entreprise.

« Ces jeunes sont la preuve qu’en misant sur l’éducation active et l’intelligence collective, nous pouvons faire émerger une génération de leaders éclairés. » — Dhouha Ksouri, Coordinatrice nationale de Graines d’Entrepreneurs

La présence tunisienne a également été saluée par Son Altesse Royale la Princesse Sumaya bint El Hassan ainsi que son excellence Madame Moufida Zribi, Ambassadrice de la Tunisie en Jordanie, venues féliciter les lauréats lors de la cérémonie de clôture.

La Tunisie, un terreau fertile pour l’innovation jeunesse

À travers ces distinctions, la Tunisie confirme son rôle de leader régional dans le soutien à l’innovation éducative. Ces jeunes lauréats ne sont pas seulement des finalistes, ils incarnent l’avenir d’un pays qui croit en ses talents, et Graines d’Entrepreneurs se positionne plus que jamais comme un acteur clé de transformation par l’éducation.

