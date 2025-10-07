La pédiatrie tunisienne en deuil : Décès de la professeure Saayda Ben Becher

Pendant plus de 27 ans, la professeure Saayda Ben Becher s’était dévouée à la tête du service de pédiatrie à l’hôpital d’enfants Béchir Hamza à Tunis (1996 – 2024). Elle vient de décéder dans la nuit du lundi au mardi, suscitant une vive émotion et laissant un souvenir impérissable. Toute sa vie durant, Pr Ben Becher s’était consacré à la science et à la médecine, plus particulièrement à la pédiatrie. Thèse de doctorat en 1978, spécialité e pédiatrie en 1984, Assistante hopitalo-universitaire (1993), maître de conférence agrégée (2000), professeure (2000), et cheffe de service (1994) : elle n’avait cessé de monter une à une les marches du savoir.

Dans sa spécialité aussi, la pédiatrie, ce sont de longues gardes accumulées, des nuits blanches, et une forte implication au quotidien. En plus de sa charge d’enseignement à la faculté de médecine de Tunis, d’encadrement de thèses, et de travaux de recherche. Elle était restée toujours proche des enfants patients et de leurs familles, venant de toutes les régions de Tunisie, des jeunes médecins, et de ses collègues. Pr Ben Becher avait le don de garder le sourire, et la patience de se rendre disponible

Présidente de la Société Tunisienne de Pédiatrie pendant six ans, de 2005 à 2011, elle était également présidente d’honneur de l’Association des Pédiatres de langue française.

Ce don de soi pour la science, ce dévouement au service de l’autre, et cet attachement à l’enfance, Pr Ben Becher l’a hérité de ses parents. Son père, grand propriétaire terrien à Ben Béchir, près de Boussalem, était très lié à la population locale, soucieux de leurs préoccupations sociales et sanitaires. Sa mère, Fatma Ben Becher Jellouli, native de la Marsa, avait suivi son mari, au début des années 1950, à Ben Béchir, pour se mettre à l’écoute des villageois et partager avec eux leur quotidien. Elle en tirera un livre merveilleux. De retour à Tunis, elle sera nommée, au lendemain de l’indépendance à la tête du service culturel de la Ville de Tunis. C’était l’émergence d’Ali Ben Ayed, de Zoubeir Turki, et de grandes autres figures des arts et des lettres. Pr Saayda Ben Becher plongera ses racines profondes dans cet univers si riche en valeurs. Médecin, elle sera médecin des enfants. Reconnue pour sa valeur scientifique, ses recherches et publications, elle laisse le souvenir d’une digne disciple du Pr Béchir Hamza, père de la pédiatrie en Tunisie.

الله يرحمها

