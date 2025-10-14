ONU-Habitat, la Banque de Tunisie et des Emirats et la FTED signent un protocole d’accord pour la résilience et le développement durable à Kerkennah

ONU-Habitat Tunisie, la Fédération Tunisienne de l’Environnement et du Développement (FTED) et la Banque de Tunisie et des Emirats (BTE) ont signé un protocole d’accord, le lundi 13 octobre 2025, pour unir leurs efforts autour d’une ambition commune : promouvoir un développement urbain local durable, résilient et inclusif à travers l’innovation sociale et la valorisation du capital naturel, culturel et humain de l’archipel de Kerkennah. Ce partenariat est le fruit d’une collaboration initiée dans le cadre du projet Résilience climatique et inclusion à Kerkennah, intitulé SOUMOUD, et mis en œuvre par ONU-Habitat Tunisie avec le soutien de l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (AECID). L’initiative vise à renforcer la résilience des communautés face aux effets du changement climatique, à travers des actions concrètes basées sur la nature et co-construites avec les habitants. La signature du protocole d’accord marque une étape structurante, en réunissant des partenaires publics, privés et associatifs engagés dans le développement urbain durable du territoire, dans le cadre de la mise en œuvre de l’ODD 11 pour la Tunisie.

L’archipel de Kerkennah constitue une zone sensible, un «Hotspot», non seulement en Tunisie mais également dans toute la région de la Méditerranée. Il fait partie des zones les plus affectées par les impacts des changements climatiques. Cet archipel, riche par ses caractéristiques naturelles variées et sa biodiversité terrestre et marine, subit aujourd’hui d’importantes et graves perturbations climatiques susceptibles de menacer ces atouts précieux. Cette situation se répercute négativement sur la vie des habitants, tant sur le plan économique que social.

Il devient dès lors indispensable pour tous les acteurs locaux, en particulier les résidents de l’île, d’adopter de nouveaux comportements tenant compte de ces risques émergents, afin de renforcer l’adaptation et la résilience face aux changements climatiques. L'appui et l'assistance de l'UN-HABITAT Tunisie et de la BTE pour soutenir l'initiative de la FTED entrent dans ce cadre.

Le Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) œuvre à promouvoir des villes et des communautés durables, inclusives et résilientes. En Tunisie, ONU-Habitat accompagne les acteurs nationaux et locaux dans la planification urbaine, la gestion des risques climatiques et la promotion de l’inclusion sociale. À travers le projet SOUMOUD, l’organisation soutient la municipalité de Kerkennah dans la mise en œuvre de solutions durables adaptées aux spécificités locales, tout en veillant à ce qu’aucune communauté ne soit laissée pour compte. La Banque de Tunisie et des Émirats (BTE), acteur clé du secteur bancaire tunisien, s’engage à soutenir le développement territorial à travers des partenariats stratégiques alignés sur les priorités nationales de durabilité. Par sa participation à cet accord, la BTE affirme sa volonté d’intégrer la finance responsable et verte dans son modèle économique, en appuyant les initiatives locales génératrices d’impact positif sur les plans social, économique et environnemental. Son implication illustre le rôle essentiel du secteur privé dans la transition écologique et dans la dynamisation des territoires.

La Fédération Tunisienne de l’Environnement et du Développement (FTED) est un réseau associatif national œuvrant pour la préservation de l’environnement et la promotion du développement durable en harmonie avec les droits humains et les conventions internationales. La FTED promeut la coopération entre les associations environnementales, renforce leurs capacités à travers une approche participative, et encourage une meilleure intégration des questions environnementales dans les politiques publiques. Elle contribue activement à la sensibilisation, à la gouvernance participative et au renforcement du rôle des associations dans les projets de développement durable à l’échelle locale, régionale et nationale.

L’approche adoptée repose sur la création de synergies entre les acteurs locaux, les institutions publiques, la société civile et le secteur privé, avec une attention particulière portée à l’inclusion des groupes les plus vulnérables, notamment les femmes, les jeunes, les personnes migrantes et les pêcheurs traditionnels. Ensemble, les partenaires ambitionnent de faire de Kerkennah un laboratoire d’innovation territoriale, capable d’inspirer d’autres villes et îles de la Méditerranée.



