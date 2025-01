L’imaginaire à explorer dans la littérature francophone

De quoi est composé l’imaginaire qui sous-tend la littérature en langue française dans ses différentes expressions ? Quels sont ses territoires et que portent ses représentations? C’est à cette quête bien complexe que s’est exercée Hédia Abdelkéfi, professeure émérite de littérature française à l’Université de Tunis El Manar, dans un ouvrage fouillé intitulé : Les territoires de l’imaginaire dans la littérature française et francophone, récemment édité par le Centre de publication universitaire.

«Le point de départ, écrit en préface Marc Gontard, examine l’opposition traditionnelle entre science et imaginaire pour mieux la déconstruire.» Professeur émérite et président honoraire de l’Université Rennes 2, il poursuit : «En littérature, la poésie apparaît sans doute comme la pratique d’écriture où l’imagination créatrice se manifeste le plus directement, la métaphore restant la figure qui révèle le mieux les insuffisances du langage en installant le trope comme « vision » pour combler une impuissance à signifier. En ce sens le choix de Mallarmé pour qui «la poésie rémunère le défaut de langues» est loin d’être anodin. Et le fragment qui sert de point de départ à la réflexion: «dans le doute du jeu suprême», nous déporte au cœur même de la problématique.

«Une autre forme de l’imaginaire du divin, souligne Marc Gontard, apparaît dans un exemple, emprunté cette fois à Pierre-Jean Jouve, dans un roman qui suit sa crise religieuse de 1925, il s’agit de Paulina 1880. Ce qui intéresse Hédia Abdelkéfi dans ce roman, c’est d’abord le rôle du corps dans l’ouverture à la divinité à travers l’expérience mystique. Et l’imaginaire romanesque s’efforce ici de représenter, à travers la souffrance, la sublimation de l’éros en illumination. Mais surtout, dans l’analyse de ce roman, Hédia Abdelkéfi se penche sur l’apparition dans le texte d’un second système sémiotique, d’ordre iconique. En effet, lorsque le langage ne parvient plus à énoncer la sacralité, c’est l’image qui prend le relais et notamment deux figures, celle de la croix et celle d’un médaillon, relique de Saint-Vincent de Paul, qui deviennent les supports non verbaux de l’émotion religieuse. Dans l’exploration des limites de la conscience, l’imagination peut s’investir dans des supports qui compensent l’insuffisance du langage, déjà perçue par Mallarmé.»

«Avec Les gens du Balto, de Faïza Guène, écrit le préfacier, Hédia Abdelkéfi aborde la question de l’imaginaire des langues, à partir de ce qu’elle appelle «l’alter-langue». En effet, dans une cité de la banlieue parisienne perçue comme lieu d’identification, sinon d’identité, le sujet doit se construire dans une tension entre les voix qui l’habitent et celles qui le décentrent dans sa relation à l’autre, lui-même hybride et composite… Dès lors, la langue (ici le français) doit composer non seulement avec les racines maghrébines du sujet issu de l’immigration, mais avec toutes les langues qui composent un environnement trans-social et multiethnique, y compris avec les pratiques langagières issues des nouvelles technologies de la communication et des réseaux sociaux. Le roman de Faïza Guène, plurivocal et hétéroglossique, nous invite ainsi à réfléchir sur le nouvel imaginaire des langues qui les déportent, dans une sorte de mouvement centrifuge, vers un dehors toujours plus composite, bien loin des langues-racines (le grec et le latin pour le français) qui sont longtemps restées les références normatives de la grammaire et du bon usage.»

Sa conclusion donne à lire cet ouvrage : «Un travail exigeant sur l’une des facultés humaines les plus attachantes et les plus mystérieuses, à partir d’un point de vue littéraire qui nous déporte sans cesse hors de ses limites, de la pensée scientifique au divin, en passant par la littérature. Et du langage aux formes qui l’excèdent et qui le ‘’spatialisent’’ … »

Les territoires de l’imaginaire dans la littérature française et francophone

de Hédia Abdelkéfi

Centre de publication universitaire, 2024,

140 pages, 15 DT