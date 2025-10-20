L’Amiral Mohamed Chedli Cherif : Il aimait tant la mer, il aimait tant l’armée, il aimait tant la Tunisie

L’armée tunisienne perd avec le décès de l’Amiral Mohamed Chedli Cherif, à l’âge de 82 ans, l’une de ses figures marquantes, ayant été chef d’état-major de l’armée de mer (1989- 1997) et inspecteur général des forces armées. Il avait pris sa retraite en février 2001.

Officier général d’un grand professionnalisme et d’une intégrité exemplaire, il laisse derrière lui le souvenir d’un chef respecté et d’un marin d’exception. Son parcours, marqué par le sens du devoir, la loyauté et le courage, continuera d’inspirer les générations futures.

Né à Radès le 2 juillet 1942, il avait rejoint l’armée nationale en 1965 et suivi sa formation militaire en France, obtenant un diplôme de spécialité dans le commandement des navires. L’Amiral Cherif sera également diplômé de l’Ecole supérieure de guerre en France et de l’Institut de Défense nationale en Tunisie.

Au cours de sa carrière militaire, l’Amiral Mohamed Chedli Cherif assumera différents commandements et sera affecté en tant qu’attaché militaire adjoint à l’ambassade de Tunisie à Paris et attaché militaire mer et air à l’ambassade de Tunisie à Washington.

Le défunt est titulaire de nombreuses décorations tunisiennes et étrangères, notamment la Médaille militaire, le Grand Cordon dans l’Ordre de la République, la Médaille d’honneur des forces de sécurité intérieure, la Légion d’honneur (France) et l’Ordre du mérite (Etats-Unis.)

الله يرحموا

