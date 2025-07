Nadia Kaffel: Hommage de la faculté de Médecine de Tunis à feu Professeur Chawki Gaddes

Animée de la volonté de promouvoir une médecine humaniste et respectueuse des droits et de la dignité des personnes, la faculté de Médecine Tunis (FMT) a créé en 2015 un programme certifiant en «bioéthique». Cette formation approfondie vise à explorer les grands enjeux éthiques comme le droit à la santé, à la dignité et à l’autonomie, l'accès équitable aux soins et la protection des populations vulnérables ainsi que les dilemmes éthiques liés au début et à la fin de vie, sans oublier les questions fondamentales de consentement éclairé, de secret médical et de confidentialité. A cet effet, la FMT a mobilisé d’éminents experts, éthiciens et autres, nationaux et internationaux.

Ce programme a vu le jour à un moment charnière pour la Tunisie post-révolutionnaire, alors que le pays inscrivait dans sa Constitution de 2014 une disposition pionnière sur la protection des données personnelles - une première dans le monde arabe.

C'est dans ce contexte que le Professeur Chawki Gaddes, éminent spécialiste en droit des technologies de l’information et de la protection des données, a rejoint notre institution en 2016 pour dispenser son enseignement sur la confidentialité et la protection des données de santé.

Un engagement sans faille pour la protection des données

Depuis 2016, le Professeur Chawki Gaddes s'est engagé avec la FMT avec un dévouement exemplaire, œuvrant sans relâche pour promouvoir la culture du respect de la confidentialité et des données personnelles. Son passage au sein de notre faculté a marqué notre institution d’une empreinte indélébile.

Doté d’une générosité intellectuelle rare, Pr Chawki Gaddes a constamment encouragé le partage du savoir, répondant présent à chaque sollicitation, que ce soit pour dispenser un cours ou animer une conférence. Acteur clé des débats sur le droit à la vie privée, il a non seulement contribué à poser les bases de la protection des données personnelles dans le pays, mais il a joué un rôle majeur dans la sensibilisation aux enjeux de la protection des données de santé. Son dernier cours à la faculté de Médecine dans le cadre du CEC de bioéthique s’intitulait "Confidentialité et protection des données de santé". C’était le 24 novembre 2024.

Professeur Chawki Gaddes dispensait également à la faculté de Médecine de Tunis un enseignement sur la protection des données de santé à l'ère du numérique, dans le cadre du Certificat d'études complémentaires en « intelligence artificielle appliquée à la santé ». Sa conférence, intitulée « Gestion des données personnelles face aux défis de l'IA », s'est tenue le 13 janvier 2024 dans l'amphithéâtre du SAMU de Tunis. Ce fut notre dernière rencontre.

Un héritage pédagogique et humain inestimable

Nous gardons tous du Professeur Chawki Gaddes l'image d'un enseignant passionné et passionnant, maîtrisant son sujet avec une aisance remarquable. Ses cours, dynamiques et interactifs, étaient portés par son intelligence vive qui savait éclairer les concepts les plus complexes captivant invariablement son auditoire. Il restera dans nos mémoires comme un pédagogue hors pair, aussi compétent qu’inspirant.

Mais au-delà de ses qualités académiques, le Professeur Chawki Gaddes se distinguait par sa grande humanité: une personnalité chaleureuse, toujours souriante et d'une disponibilité sans faille. Son ouverture d'esprit et sa générosité naturelle ont su transformer progressivement étudiants et collègues en véritables amis, créant ainsi autour de lui un cercle de confiance et de convivialité.

Hommage à une grande figure

C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris le 4 juillet 2025 la disparition du Professeur Chawki Gaddes.

Particulièrement attristés par cette perte, la faculté de Médecine de Tunis et l’ensemble du comité du CEC de bioéthique tiennent à honorer la mémoire de ce collègue exceptionnel et à saluer l'engagement qui a marqué son parcours professionnel et humain.

Nous nous associons à la douleur de son épouse Pr Salwa Hamrouni, de ses enfants, de sa famille, de ses amis et de ses proches, et leur présentons nos condoléances les plus sincères et les plus attristées.

Puisse Dieu le Tout-Puissant l'entourer de Sa miséricorde et lui accorder le repos éternel en Son paradis. Allah Yarhamou wi nââmou.

Pr Nadia Kaffel

Coordinatrice du Certificat d’études complémentaires de bioéthique

Faculté de Médecine de Tunis

Université Tunis El Manar.

