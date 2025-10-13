Signature d’une lettre de mandat entre l’UBCI et la BERD pour la mise en place d’une ligne de crédit verte

L’Union Bancaire pour le Commerce et l’Industrie «UBCI» renforce son engagement en faveur de la Finance Verte et Durable en adhérant au programme Green Economy Finance Facility «GEEF» de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement «BERD».

Le programme GEEF fournit, grâce au soutien de l’Union Européenne, des financements avantageux aux entreprises privées tunisiennes, pour leurs investissements dans les domaines de l’énergie durable (efficacité énergétique et énergies renouvelables), de la conservation de l’eau, de la réduction des déchets, des bâtiments verts, de l’économie circulaire et de la protection contre l’érosion des sols.

Le 13 octobre 2025 à Tunis, l’UBCI et la BERD ont signé un accord d’adhésion au programme vert GEEF.

Cette cérémonie de signature, organisée en présence d’une délégation de l’Union Européenne et de TCX Fund, partenaires de ce programme, vient renforcer un partenariat de longue date entre les deux institutions. Dans un contexte de financements contraints, l’UBCI occupe une position clé en Tunisie dans le domaine de la Finance Verte. Son adhésion au programme GEEF renforcera sa capacité d’appui aux grandes entreprises, aux PME et aux TPME tunisiennes, en leur offrant les financements et l’assistance nécessaire, en particulier dans des secteurs stratégiques tels que les énergies renouvelables, la réduction des déchets et la conservation de l’eau.

«L’UBCI, en rejoignant le programme GEEF de la BERD, réaffirme son soutien à l’économie verte et aux entreprises tunisiennes. Ce partenariat stratégique permettra de mieux accompagner nos clients dans financement de leurs projets d’efficacité énergétique, des énergies renouvelables et de la préservation de l’eau» a ajouté Mohamed Koubaa, Directeur Général de l’UBCI.



