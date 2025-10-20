Epson: un engagement de longue date pour l’éducation et la jeunesse

Interview Safa Jenhani, consummer account manager Epson

L’éducation est un enjeu majeur pour préparer les générations futures à relever les défis d’un monde en constante évolution. Depuis plusieurs années, Epson, marque japonaise et leader mondial de la technologie, s’investit auprès des jeunes et de leurs familles pour faciliter l’apprentissage, stimuler la créativité et accompagner les étudiants dans un environnement éducatif de plus en plus numérique et connecté. À l’occasion de la rentrée scolaire et universitaire 2025, Safa Jenhani, consummer account manager Epson Tunisie, revient sur les initiatives phares de la marque et sur sa vision pour l’éducation.

Epson met l’éducation au cœur de sa stratégie. Pouvez-vous nous en parler ?

L’éducation est depuis toujours une priorité pour Epson. Nous nous engageons activement auprès des jeunes et de leurs familles, en Tunisie et dans la région, pour favoriser l’apprentissage, stimuler la créativité et accompagner la génération montante dans un environnement éducatif moderne et connecté.

Concrètement, comment cet engagement se traduit-il sur le terrain ?

Nous collaborons étroitement avec les enseignants et les institutions en Afrique afin de co-construire des solutions adaptées aux besoins réels des élèves. Cette approche a permis de moderniser les méthodes pédagogiques, rendant l’apprentissage plus interactif, motivant et efficace pour les étudiants.

Quels outils et initiatives propose Epson pour soutenir les jeunes dans leur créativité et leur apprentissage ?

Nous proposons plusieurs plateformes pédagogiques interactives, comme Perply, pour le tutorat en ligne personnalisé. Nous avons développé également Creative Corner, qui permet aux enfants d’explorer et développer leur imagination dès le plus jeune âge. L’idée est de favoriser l’expression, l’expérimentation et l’épanouissement créatif des jeunes.

Epson propose également une offre spéciale pour la rentrée. Pouvez-vous nous en parler ?

À l’occasion de la rentrée scolaire et universitaire 2025, nous avons lancé une offre autour de la gamme EcoTank Home et Home+, incluant des cours en ligne gratuits pour les étudiants. Epson propose une large gamme, alliant technologies avancées et adaptabilité, pour répondre à tous les budgets et besoins. Fiables, durables et économiques, ces solutions d’impression permettent aux étudiants et aux familles de travailler et de créer en toute sérénité, tout en illustrant notre engagement constant à soutenir l’apprentissage, la créativité et l’innovation accessible à tous.

Quel rôle joue le partenariat avec Shakira dans cette démarche ?

Shakira incarne l’esprit créatif que nous souhaitons transmettre aux jeunes. Notre collaboration vise à encourager les étudiants à créer, imaginer et se considérer comme des innovateurs plutôt que de simples consommateurs. C’est un prolongement naturel de notre engagement pour l’éducation et la jeunesse.

Quelle est la vision à long terme d’Epson dans le secteur éducatif ?

Notre engagement est durable et s’inscrit dans la durée. Nous souhaitons offrir aux jeunes des outils utiles, accessibles et adaptés à leurs besoins, tout en cultivant leur imagination et leur créativité. Guidés par notre philosophie Sho-Sho-Sei – efficacité, compacité et précision –, nous travaillons à rendre la technologie fiable, durable et au service de l’éducation, afin de préparer la prochaine génération à devenir des innovateurs et bâtir un avenir meilleur.

