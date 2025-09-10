Emouvante cérémonie d’hommage: Un centre Chawki Gaddes pour la recherche numérique sera créé (Album photo)

Ce jour-là, il n’était pas devant le grand portail bleu clouté emblématique, à l’accueil des invités. Comme il le faisait avec son large sourire, pendant de très longues années. Chawki Gaddes n’était pas ce mercredi 10 septembre 2025, à l’entrée de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, « sa » faculté : il nous avait quitté le 4 juillet dernier… « Cela nous fait 65 jours, à vivre sans lui », le pleurera l’ancien doyen de la faculté, le Pr Fadhel Moussa.

La nouvelle année universitaire 2025 – 2026 portera son nom, annoncera le doyen Wahid Ferchichi, à l’ouverture de cette journée de souvenir et de commémoration. Un centre Chawki Gaddes pour la recherche numérique sera créé, s’engagera la famille à cette occasion. Pendant près de 4 heures d’une intense émotion, les hommages se succèderont, nourris de souvenirs et ponctués d’évocations, avant qu’un documentaire conçu par Hamza Belloumi, retrace un parcours et évoque une figure d’exception.

Le doyen Ferchichi et la présidente de l’association tunisienne de droit constitutionnel, Salsabil Klibi qui ont organisé cette cérémonie ont veillé à y associer collègues, amis, et étudiants. Des doyens et d’anciens doyens de la FSJPST ainsi que d’autres facultés de droit (Tunis, et Sfax), des dirigeants d’instances indépendantes, des membres de commissions consultatives et autres amis proches surmonteront leurs émotions pour louer les valeurs du défunt. Salsabil Klibi dira justement de Chawki Gaddes : « Tu a vivifié ces lieux, que tu as toujours considérés comme les tiens, tu as toujours été optimiste, sans jamais perdre espoir. »

Neila Chaabane confirmera : « pendant plus de 40 ans, tu as été un camarade, un collègue, un frère. Très généreux. ». Néji Baccouche et bien d’autres rappelleront combien Chawki aimait rendre service.

Sa maitrise de l’informatique et son attachement au droit de la protection des données personnelles sont méritoires. Nombreux sont ceux qui diront que c’est Chawki Gaddes qui les a encouragés à s’imprégner des connaissances numériques et de ses outils. « Il nous l’a enseigné, il nous l’a fait aimer », l’en remercieront-ils. Amina Bouzguenda soulignera qu’ils ont lancé ensemble à Tunis Dauphine des programmes précurseurs en matière de protection des données personnelles.

Nouri Lajmi (Haica) évoquera leurs actions communes, à la tête d’instances indépendantes. Lamia Zargouni, de l’Instance nationale de protection des données personnelles (INDPP) ne manquera pas de rappeler que Chawki Gaddes qui avait présidé aux destinées de l’Instance « était toujours partant ». « Sans la moindre contrepartie », précisera Dr Mustapha Ben Jaafar, ancien président de l’ANC.

Ahmed Aloui, du Haut-commissariat aux droits de l’Homme, Mohamed Ali Khaldi, Amine Ghali et Amel Rais mentionneront tant de combats menés ensemble.

Soukeina Bouraoui parlera affectueusement : « Je sens en moi le devoir des parler. Notre faculté, a c’est une faculté décalée, on a toujours formé une bande d’amis. Chawki était d’une grande tendresse, avec son sourire ineffaçable qui était apaisant. » « Il gérait nos joies et nos peines », ajoutera Hatem Kotrane. Moncef Baati, soulignera tout le soutien qu’apportera Chawki Gaddes a l’action de l’association Tunisie-ONU. Des représentants de l’administration de la faculté dépeindront le collègue modeste, affable, disponible, serviable qu’il a toujours été.

Le mot de la fin était réservé à la famille. La maman de Chawki Gaddes, Mongia Ben Manour, son « épouse, compagne, amie…) Salwa Hamrouni, son fils Youssef (en l’absence de sa fille Fatma qui suivait la cérémonie à distance), étaient tous dignement enveloppés dans leur deuil. C’est à Youssef de prononcer le mot rédigé par sa maman. Le texte commence par exprimer des remerciements à l’équipe médicale qui a pris en charge Chawki, aux collègues et amis, qui ont été très présents autour de la famille, lui témoignant de leur compassion et aux médias qui ont conçu un documentaire et publié une série d’hommages.

Puis viendra un témoignage émouvant s’adressant directement au défunt et qui résume tout : « Tu as mené tous tes combats avec conviction et courage, avec patience et humour ! »

Et d’annoncer l’engagement de créer un centre Chawki Gaddes pour la recherche numérique.

Le film documentaire de Hamza Belloumi ne pouvait être plus touchant.

Allah Yerhamou !

Lire aussi

Décès de Chawki Gaddes : Un juriste au cœur de la transition dès l’aube de 2011 et un pionnier de la protection des données personnelles

Yadh Ben Achour - Chawki Gaddes: le juriste, entre l’art et la science

Neila Chaabane: Hommage à Chawki Gaddes

Slim Laghmani : A Chawki

Salsabil Klibi - Chawki Gaddes: le cœur sur la main, pour les amis, pour la patrie

Farhat Horchani - Chawki Gaddes: Il dégageait une énergie positive extraordinaire, tellement rare maintenant

Nadia Kaffel: Hommage de la faculté de Médecine de Tunis à feu Professeur Chawki Gaddes

Hana Ben Abda: Chawki Gaddes, une sagesse rare et une intelligence du cœur

Lamia Zargouni: Chawki Gaddes, vous avez grandement défendu la protection des données personnelles

Mohamed Salah Ben Aïssa - Chawki Gaddes : Un mérite incontestable









