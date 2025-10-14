M. Gareth Jay nouveau Directeur Régional des Ventes d’Epson pour l’Afrique: Un stratège confirmé au service du développement d’Epson en Afrique

Epson, leader mondial des technologies innovantes, annonce la nomination de Gareth Jay au poste de Directeur Régional des Ventes pour l’Afrique, effective depuis septembre 2025. Dans cette fonction stratégique, il aura pour mission de superviser l’ensemble des activités commerciales du groupe sur le continent, en accélérant sa croissance tout en adaptant l’offre d’Epson aux spécificités et aux opportunités des marchés africains.

Fort d’une solide expérience au sein d’Epson depuis son arrivée fin 2016, M. Gareth Jay a occupé plusieurs postes stratégiques, dont celui de Directeur de la Business Unit Marketing Produit pour Epson Europe. Ce parcours lui a permis d’acquérir une connaissance approfondie du portefeuille de solutions de l’entreprise, allant de l’impression et de la numérisation à la projection, en passant par les technologies industrielles et les produits lifestyle ainsi qu’une approche résolument centrée sur les besoins clients et les enjeux de durabilité.

Dans ses nouvelles fonctions, M. Gareth Jay aura pour objectif de développer et de mettre en œuvre une stratégie commerciale ambitieuse, en parfaite cohérence avec la vision mondiale d’Epson, tout en collaborant étroitement avec les distributeurs, les revendeurs et les acteurs locaux pour renforcer la présence de la marque sur le continent.

« Au cours de mes neuf années chez Epson, j’ai pu mesurer à quel point nos innovations, à la fois performantes, compactes et respectueuses de l’environnement, ont le pouvoir de transformer les usages et les industries. Je suis enthousiaste à l’idée de m’appuyer sur cette force collective, avec nos équipes et nos partenaires, pour renforcer la présence d’Epson en Afrique, stimuler la croissance, développer les talents locaux et accompagner nos clients vers la réussite », a déclaré M. Gareth Jay, Directeur Régional des Ventes, Epson Afrique.

Suat Ozsoy, Vice-Président des Opérations Commerciales chez Epson META-CWA, a salué cette nomination : « Nous sommes ravis de confier à M. Jay la direction de nos activités africaines. Son expertise, sa vision stratégique et son leadership seront des leviers essentiels pour saisir les opportunités de ce marché en plein essor, renforcer nos relations avec les parties prenantes et porter haut la vision d’Epson sur le continent. »

Cette nomination témoigne de l’engagement fort d’Epson à accompagner le développement économique de l’Afrique, en s’appuyant sur son ADN d’innovation efficace, compacte et précise. Sous la direction de M. Gareth Jay, Epson poursuivra sa mission d’offrir des solutions qui enrichissent la vie des individus, transforment les entreprises et contribuent à un avenir plus responsable, en Afrique et au-delà.



