Neila Chaabane: Hommage à Chawki Gaddes

Qu'il est dur d'écrire ces mots. Les écrire veut dire que l'on fixe le départ définitif de celui qui fut un ami de plus de quarante ans.

Chawki a été mon ami, mon collègue, un frère. Il a été là dans les moments les plus importants de ma vie heureux, la naissance de mes enfants, leur mariage mais aussi malheureux, le décès de ma mère. Il a fait le déplacement dans la journée pour venir à Gabès présenter ses condoléances.

Il était ainsi, d'une gentillesse extrême, prêt à rendre service parfois au détriment de son propre travail, jamais avare du temps qu'il accordait à celui qui lui demandait de l'aide ou un conseil.

Combien se souviendront des cours qu'il a donnés à ses collègues pour leur permettre de maîtriser à l'époque ce nouvel outil qu'était l'informatique et la manipulation de Word pour faciliter, pour nous profanes, la saisie de nos cours, de nos articles et de nos recherches. Combien de temps a-t-il passé à nous expliquer comment générer une table des matières, une liste bibliographique, l'usage de file maker, etc. ? Nombreux sont les thésards qui ont pu bénéficier de ses conseils et de son aide pour mettre en forme leur thèse, et j'en fais partie.

Ses contributions à la faculté ont été nombreuses. Je ne citerai que quelques exemples. Il n'était pas qu'un enseignant à la faculté. Elle était sa seconde famille et sa seconde demeure, y passant de longues heures. Il a été le premier à créer pour la faculté une application pour gérer les résultats des examens à une époque où le calcul des moyennes se faisait encore avec une calculatrice pour les plus avancés et une feuille et un stylo pour d'autres. Il avait aussi créé la première application de gestion des ouvrages à la bibliothèque Pirdoc, bien avant Biruni, évitant aux chercheurs de recourir aux fiches cartonnées, en usage alors. Le cursus des étudiants est encore géré par son application tout comme celle de la gestion du personnel administratif. Il a formé aussi le personnel pour leur permettre un bon usage de ses applications, encore du temps, des efforts et une grande patience pour y parvenir.

Les couloirs de la faculté se souviendront longtemps du son de sa voix, de son rire, de sa grande silhouette rassurante. Qu'il sera difficile de revenir à ce premier étage, d'entrer dans le couloir des bureaux des enseignants et de ne pas trouver la porte du fond ouverte, son bureau servant de lieu de rencontre avec ses collègues, bureau qu'il partageait avec un autre cher disparu, le Doyen Abdelfattah Amor...

Comment oublier sa contribution aux travaux de l'Académie internationale de droit constitutionnel ainsi que ceux de l'Association tunisienne de droit constitutionnel auxquelles il a consacré tant de temps. Certains recueils de cours de l'Académie n'auraient pas pu être édités sans ses efforts et bien d'autres actions.

Les mots ne sauraient suffire à citer les qualités de Chawki, que j'ai de la peine à appeler, le cher disparu. Ils ne sauraient suffire aussi à rappeler tous les moments heureux vécus ensemble mais aussi les moments difficiles comme cette année 2011 où il faisait partie de la Commission nationale d'investigation sur les abus enregistrés au cours de la période allant du 17 décembre 2010 jusqu'à l'accomplissement de son objet dite Commission Bouderbala et Si Abdelfattah et moi ainsi que les autres membres faisions partie de la Commission d'investigation sur la corruption et la malversation.

J'aimerais garder de toi le souvenir de ton sourire lumineux, ta patience, ta générosité.

Puisse Dieu donner à Salwa ton épouse, tes enfants Youssef et Fatma, ta maman, ta famille et nous aussi ton autre famille, la capacité à accepter et gérer ton départ qui a été si brutal et fulgurant.

Cher ami, repose en paix, Rabbi Yarhmek.

Neila Chaabane

Professeure de droit public

Ancienne doyenne de la faculté des Sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis

Université de Carthage.

