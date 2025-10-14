Ooredoo Padel Cup Samsung 2025 : Une deuxième édition couronnée de succès pour le plus grand événement de padel en Tunisie

La deuxième édition de Ooredoo Padel Cup Samsung s’est achevée le 12 octobre 2025 à Padel Connection, après neuf jours de compétition intense qui ont confirmé la montée en puissance du padel en Tunisie et dans le monde. Organisé du 4 au 12 octobre, le tournoi a réuni près de 1 000 participants, dont plusieurs joueurs internationaux, établissant de nouvelles références en matière de participation, de dotation et d’impact social. Placée sous l’égide de la Fédération Tunisienne de Tennis, cette édition représentait la 25ᵉ étape du circuit fédéral national de Padel et comprenait plusieurs catégories allant de P50 à P2000, ainsi que des catégories dédiées aux jeunes – U14 et U16 – pour encourager la nouvelle génération de talents. L’événement a battu tous les records nationaux en proposant la plus importante dotation jamais attribuée dans un tournoi de Padel en Tunisie, soit 35 000 dinars tunisiens, attirant une élite d’athlètes et contribuant à professionnaliser davantage ce sport en pleine expansion.

Au-delà de la performance sportive, le tournoi s’est distingué par son engagement social et solidaire. Près de 28 000 dinars tunisiens issus des frais d’inscription ont été reversés à l’association ATAMCS, dans le cadre du programme de responsabilité sociale d’entreprise de Ooredoo, « Tounes T3ich », qui soutient des projets liés à la santé, à l’éducation et à la cohésion sociale dans tout le pays. Cette édition a également coïncidé avec le mois d’Octobre Rose, période consacrée à la sensibilisation au cancer du sein, une cause à laquelle Ooredoo accorde une attention particulière dans le cadre de son engagement pour la santé des femmes.

À cette occasion, Mansoor Rashid Al-Khater, CEO de Ooredoo Tunisie, a déclaré : « Ooredoo Padel Cup Samsung 2025 » représente bien plus qu’une simple compétition sportive. Elle incarne notre vision d’une société solidaire, dynamique et tournée vers l’avenir. Cet événement a permis de rassembler athlètes, passionnés et citoyens autour de valeurs communes, tout en soutenant concrètement les plus vulnérables grâce à notre programme Tounes T3ich. Nous sommes extrêmement fiers de cette réussite et poursuivrons nos investissements dans des initiatives qui inspirent et renforcent la société tunisienne. »

Grâce à une « Prize Money » record et à la forte participation qu’elle a suscitée, cette édition a contribué à renforcer la position de la Tunisie sur la scène sportive régionale et à attirer un large intérêt médiatique, ouvrant la voie à de futurs événements d’envergure.

Le tournoi Ooredoo Padel Cup Samsung 2025, a couronné les champions suivants:

• Catégorie P2000 Hommes: Mehdi Elloumi et Janvier Redondo

• Catégorie P2000 Femmes: Dorra Chemli et Arianda Canellas

Alors que la pratique du padel connaît une croissance spectaculaire en Tunisie et à travers le monde, Ooredoo confirme son rôle moteur dans la promotion de cette discipline, le développement des talents locaux et la valorisation d’un mode de vie sain et actif. En conjuguant excellence sportive et responsabilité sociale, cette édition illustre l’engagement durable de Ooredoo en faveur du sport, de la jeunesse et du progrès social en Tunisie.

