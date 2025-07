Lamia Zargouni: Chawki Gaddes, vous avez grandement défendu la protection des données personnelles

Tout au long du parcours professionnel et d'amitié que nous avons eu à partager ensemble durant ces années, je m’adressais à vous en vous vouvoyant et cela vous mettait dans tous vos états. Vous ne cessiez de me répéter encore et encore qu'il n’y avait pas lieu de se vouvoyer, car au-delà de nos liens professionnels, nous étions réellement " un frère et une sœur ", qui se chamaillent certes, mais qui avaient beaucoup de respect et d’estime l’un pour l’autre.

Notre lien d’amitié s’est tissé au fil du temps et de nos parcours professionnels respectifs, mais il s’est renforcé surtout après l’année 2011. Je vous ai vu mener votre combat, à plus d’un titre, avec acharnement, ferveur et clairvoyance, afin d'œuvrer à ce que la Tunisie soit un État de droit, où la démocratie et le respect des droits de l'homme sont les maîtres mots.

La cause des femmes était toujours et à jamais votre cause. Vous étiez un fervent défenseur des droits des femmes, mais aussi vous saviez bien les taquiner, les aimer et les respecter. Elles pouvaient toujours compter sur votre soutien indéfectible.

Pour ma part, je vous ai côtoyé de près lors de mon passage à l’Instance nationale de protection des données personnelles (Inpdp), comme membre permanent de son conseil durant la période s'étalant de 2017 à 2020. Je vous ai vu dans le vif de l'action: webmanager, responsable de communication, formateur... Toutes ces tâches et bien d’autres, que vous avez accomplies sous la casquette de président de l’Instance, vous les avez effectuées en équipe et avec un grand souci du détail.

Mon ami, travailler avec vous était une vraie aubaine pour moi et pour bien d’autres. Vous avez sollicité le meilleur en nous pour des tâches et des connaissances qui ne nous étaient pas facilement acquises. Au passage, je n’oublierai jamais vos petites intentions envers le personnel de l’Instance et toute votre implication quotidienne afin d’améliorer le cadre du travail au sein de l’Instance, même Si Mongi, l'agent en charge de l’entretien du jardin de l’institution, peut en attester...

Tout au long de ces années à l’Instance, ses partenaires, ses usagers et ses pourvoyeurs trouvaient en vous un interlocuteur averti, maîtrisant ses dossiers et sensible à leurs problèmes.

Votre intelligence et votre facilité à communiquer avec les gens étaient vos atouts indéfectibles. Vous disiez en rigolant que cela était dû à votre vocation de " meddeb" (enseignant).

Je retiendrai haut et fort votre passage majestueux au sein de l’Inpdp, où vous avez travaillé avec acharnement, détermination et dévouement en faveur d’une cause qui était chère à votre cœur et bien ancrée en vous : la protection des données personnelles et de la vie privée. Ce dévouement vous a valu une reconnaissance aussi bien à l’échelle nationale qu'internationale. De là une consécration de votre personne et du travail que vous avez accompli au sein de l’Instance s’est traduit par votre élection comme président des instances francophones de la protection des données personnelles, et c’est en grande partie grâce à vous que la Tunisie a organisé le symposium des pays francophones protecteurs des données personnelles en 2017.

Ces succès étaient hélas parfois marqués de déceptions. La non-promulgation de la nouvelle loi relative à la protection des données personnelles en était une. Vous avez bataillé pour que le projet de loi déposé à l'ARP en 2018, avec " mention de priorisation", voie le jour, mais il n’en fut rien et cela vous avait trop affecté. Je le sais pour l’avoir vécu avec vous et avoir vu à quel point vous étiez déçu car vous estimiez que la Tunisie pouvait par ce projet de loi aspirer à une vraie reconnaissance mondiale en la matière et pourquoi pas à « l’adéquation » qui pouvait la hisser au rang des pays protecteurs des données personnelles par excellence.

Les grands moments de réussite, de joie ou même de déception que vous avez partagés avec les membres du conseil de l’Instance et de son staff administratif étaient là pour booster son travail et sa mission.

Votre conviction et votre détermination à faire valoir le droit de tout être humain à protéger ses données personnelles et sa vie privée étaient toujours au beau fixe et jamais altérées, car cela faisait partie intégrante de votre personne.

Mon cher ami Chawki, le chemin parcouru pour consacrer ces objectifs était long et jamais facile. Il le sera encore, mais pour moi et beaucoup d'autres, sans répit. Promis.

Éternellement votre amie,.

Lamia Zargouni

Ancien membre de l’Instance nationale de protection des données personnelles (Inpdp)

