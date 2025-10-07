L’avenir du droit dans une société en mutation: Leçon inaugurale à la Faculté de Droit et des sciences politiques de Tunis (Album photos)

Par Najet Brahmi - Invité à donner la leçon inaugurale pour l’année universitaire 2025-2026 au siège de la faculté de Droit et des sciences politiques de Tunis, le Professeur Nedhir Ben Ammou s’est projeté dans l’avenir du droit et émis une réflexion critique sur cet avenir dans une société en alerte. Une réflexion qui a mis en perspective les enjeux qui s’attachent à la force du droit: Où en est-on aujourd’hui? Qu’est ce qu’il va en être demain? Qu’en sera-t-il du temps judicaire, de la numérisation, de la thèse en droit, des métiers de droit et autres? Bref, quel rôle le droit aura-t-il à assurer désormais face à cette société en perpétuel devenir? Le droit sera -t-il toujours maitre ? Aurait-il à être maitrisé? quelle ligne de démarcation doit-on tracer entre le droit et l’au- delà du droit?

Par son discours fort délicat et son raisonnement très rigoureux, le Professeur Nedhir Ben Ammou, a eu ce matin, un nouveau rendez-vous avec ses collègues et étudiants, pour une nouvelle alerte quant aux fondamentaux de la société en général et le rôle du droit en particulier. Le professeur Ben Ammou, un éminent juriste civiliste commercialiste et polyvalent, a porté ce matin la casquette du philosophe du droit visionnaire averti à l’état d’alerte que connait la société d’aujourd’hui. Il a choisi d’avertir à la grande gestation que connait cette société; une gestation qui augure de la naissance d’une nouvelle société qui devrait décidément se démarquer de celle d’aujourd’hui!

Pour le Professeur pour Ammou, la leçon inaugurale qu’il a eu à présenter ce matin au siège de la FDSPT, viendra couronner un parcours très riche en enseignements et une carrière d’un professeur de droit qui a donné l’exemple à ses collègues et étudiants et qui a toujours été fidèle à ses professeurs et maitres ; et fort rompu aux usages universitaires. Son hommage posthume ce matin à feu le Professeur Mohamed El Arbi Hachem devait, pour quiconque ne connait pas le Professeur Ben Ammou, tout de suite informer sur l’appartenance, les valeurs et les vertus du grand maitre.

Donnée dans la salle des thèses de la faculté de droit et des sciences politiques de Tunis, la leçon inaugurale a été précédée par un mot d’ouverture donné par le doyen de la faculté le professeur Mustapha Ben Ltaief suivi par deux hommages au Professeur Ben Ammou respectivement rendus par les Professeurs Mohamed Kamel Charfeddine et Moncef Bouguerra en la présence d’une précieuse communauté des juristes amis, collègues et étudiants du Professeur Ben Ammou.

Najet Brahmi

Professeure à la faculté de droit et des sciences politiques de Tunis.



