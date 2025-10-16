Décès de Sadok Allouche, un des leaders fondateurs de l’UGTT

Compagnon de Farhat Hached, Habib Achour, Ahmed Ben Salah et Ahmed Tlili, Sadok Allouche, quasi-centenaire est décédé. Juriste, spécialiste en droit du travail et de la sécurité sociale, il avait été premier assistant du secrétaire général de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) à Bruxelles (1963 – 1968).

Dès sa prime jeunesse, Sadok Allouche avait rejoint en 1947 l’UGTT encore naissante et sera depuis lors dans toutes les luttes à commencer par la grève des 4 et 5 août 1947 à Sfax, qui avait fait des dizaines de morts. Il sera admis en tant que fonctionnaire au sein de la Caissobacto, une caisse sociale qui finira par fusionner des années plus tard avec la CNSS. Gravissant les échelons, tout en poussant ses études jusqu’à la licence, puis à un DEA en droit, il parviendra au poste de directeur.

Parallèlement à sa carrière professionnelle, Sadok Allouche continuera son action au sein de l’UGTT où il sera en charge des relations professionnelles. Il contribuera alors en tant que l’un des principaux acteurs à la refonte de la législation du travail pour l’instauration de la politique contractuelle. Elu en 1973 secrétaire général adjoint de l’UGTT et maintes-fois réélu, il représentera la centrale syndicale au congrès constitutif de la Ligue tunisienne des droits de l’homme (LTDH) en mai 1977 et sera élu vice-président de son comité directeur.

Sadok Allouche sera arrêté et emprisonné à la suite des évènements de janvier 1978. A sa sortie de prison, il œuvrera avec des camarades syndicalistes au rétablissement du bureau exécutif légitime du bureau exécutif à la direction légitime de l’UGTT. En 1981, il sera élu, dans la circonscription de Sfax, député à l’Assemblée nationale et porté président de la commission de législation générale.

الله يرحمو

