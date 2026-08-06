Adnene Ben Abdesselem

Maître de conférences HDR, Sorbonne-Sciences (Paris 6)

Je suis un ancien de l'université tunisienne (DEUG obtenu à la faculté des Sciences de Monastir et Maîtrise à la faculté des Sciences de Tunis).

Après un DEA obtenu à Paris 6, j’ai effectué ma thèse sous la direction de Thierry Aubin, membre de l'Académie des Sciences (thèse soutenue le 24 novembre 1992). Elle portait sur les métriques d'Einstein-Kähler, une spécialité de la géométrie et de la physique théorique.

J'ai été recruté l'année suivante sur un poste de maître de conférences à l'Université Pierre et Marie Curie (Paris 6).

Mes travaux, publiés dans différents journaux internationaux, ont donné lieu à une habilitation, soutenue le 18 juin 2001.

Mon parcours m'a, entre autres, permis d'encadrer quatre thèses en cotutelle avec Tunis, une légère contribution en guise de reconnaissance à mon Pays.

J'ai aussi eu l'honneur de partager les activités de scientifiques d'autres horizons, activités qui ont donné lieu à une œuvre collective sous la direction de Bruno Guiderdoni (ex-directeur de l'observatoire de Lyon), intitulée "Sciences en Islam" où un chapitre m'étais consacré pour parler de l'œuvre de Gödel et de sa portée spirituelle.

Depuis 2011, et dans une activité parallèle à mon activité professionnelle, je me consacre à la géopolitique et à la politique française.



