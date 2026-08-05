Adnene Ben Abdesselem - La formation et les choix pédagogiques dictés par Si Mohamed Amara, ont fait des Tunisiens les meilleurs chercheurs

En apprenant la triste nouvelle de sa disparition, on ne peut s'empêcher d'adresser un hommage à notre Professeur, Mohamed Amara, ce pionnier de l'université tunisienne qui, sans relâche, s'était attaqué à tous les chantiers difficiles de l'institution universitaire tunisienne. Les mots, aussi élogieux puissent-ils être, ne peuvent décrire son immense œuvre pour les mathématiques en Tunisie. La formation et les choix pédagogiques dictés par Si Mohamed Amara, ont fait des Tunisiens les meilleurs chercheurs, recrutés dans les laboratoires les plus prestigieux du monde.

Mathématicien de grand talent, il a sacrifié une partie importante de là où il excellait le plus, à savoir sa propre recherche scientifique. Il n'a pas hésité à le faire à un moment où la priorité était de monter l'université et de la faire rayonner par la qualité et le haut niveau avant tout autre chose. Il y a mis toute son énergie et a fait de son département, l'un des premiers départements au monde. Ce fut le cas durant sa mandature, c'est-à-dire durant la deuxième moitié du siècle dernier, où la réussite fut telle, que les directeurs de laboratoires français, ainsi que les Grandes écoles d'ingénieurs en France, venaient "chasser" les futurs maitrisards dès le mois d'avril pour les inscrire chez eux.

Concernant l'Homme, son élégance, sa voix un peu rauque, sa démarche, son sourire malicieux, et sa façon d'inspirer naturellement le respect, faisaient que les étudiants de notre promotion l'appelaient secrètement Gabin. Chose qu'il ignorait certainement, Dieu merci, sinon il nous aurait remonté les bretelles. Il faut dire que certains chargés de travaux dirigés étaient dans la confidence (n'est-ce pas Habib ?). Il était Juste avec ses étudiants, dénué de tout calcul autre que le mérite, il tranchait sans hésiter et ne se pliait à aucune tierce exigence. On l'aimait tous, et il nous le rendait bien. Son dernier clin d'œil : partir un 3 août ! Tu n'auras jamais cessé d'envoyer des clins d'œil Si Mohamed. Jusqu'au dernier !

Repose en Paix et Mille Mercis pour tout ce que tu as fait pour nous, pour l'université tunisienne et pour la Tunisie. J'espère que d'autres reprendront le flambeau avec la même combativité et le même souffle, flambeau très lourd et très brûlant, tellement tu l'as rempli et fait rayonner sa flamme. Puisse-t-il ne jamais s'éteindre.

L'ancien étudiant de M3 que je suis, partage la tristesse de ta famille, de tes anciens étudiants, dont les rayonnants Ahmed Friaa, Abdennebi Achour et Hédi Amara, ainsi que toute la communauté mathématique tunisienne et à leur tête l'autre pilier des mathématiques en Tunisie qu'est notre Professeur Khelifa Harzallah.

Adnane Ben Abdesselem,

Maître de conférences HDR, Sorbonne-Sciences (Paris 6).

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