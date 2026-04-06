Qui est Mme Samira Guiza, nouvelle première présidente du Tribunal administratif tunisien
Education
• Etudes supérieures à la faculté de Droit et des Sciences politiques de Tunis (Tunis III)
• Maîtrise en droit: option droit public ancien régime : Mention assez bien, 1989
• Diplôme d’études approfondies (D.E.A.) : option droit public interne ancien régime, 1991
• Major de promotion licence en droit (3e année ancien régime), juin 1988
Autres diplômes obtenus
• Certificat d’aptitude à la profession d’avocat (Capa)
Fonctions
• Depuis le 2 mars 2026: première présidente du Tribunal administratif
• Es qualité: vice-présidente du Conseil supérieur provisoire de la magistrature et présidente du Conseil provisoire de la justice administrative
• Depuis octobre 2023: présidente de l’association sportive du Tribunal administratif
Parcours professionnel
Au Tribunal administratif
• D’octobre 2017 au 2 mars 2026: présidente de chambre de cassation au Tribunal administratif
• De mai 2012 à septembre 2017: présidente de chambre d’appel au Tribunal administratif
• De septembre 2010 à mai 2012: commissaire d’Etat général au Tribunal administratif
• De septembre 2006 à septembre 2010: présidente de chambre de première instance au Tribunal administratif
• De septembre 2002 à septembre 2006: commissaire d’Etat au Tribunal administratif
• De novembre 1999 à septembre 2002: conseiller au Tribunal administratif
• De juin 1993 à novembre 1999: conseiller adjoint au Tribunal administratif
Autres
• Membre du comité de révision de l’Agence nationale de lutte contre le dopage du 24 mai 2012 au 24 mai 2015
• Présidente du comité de discipline de l’Agence nationale de lutte contre le dopage du 16 février 2009 au 24 mai 2012
• 1992- 1993: avocate au barreau de Tunis
• De 1992 à 1995: assistante universitaire contractuelle puis vacataire, chargée des cours de droit administratif et de finances publiques à l’Institut supérieur de comptabilité de Tunis (Iscae)
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