Qui est Mme Samira Guiza, nouvelle première présidente du Tribunal administratif tunisien

Education

•​ Etudes supérieures à la faculté de Droit et des Sciences politiques de Tunis (Tunis III)

• Maîtrise en droit: option droit public ancien régime : Mention assez bien, 1989

• Diplôme d’études approfondies (D.E.A.) : option droit public interne ancien régime, 1991

• Major de promotion licence en droit (3e année ancien régime), juin 1988

Autres diplômes obtenus

• ​Certificat d’aptitude à la profession d’avocat (Capa)

Fonctions

• Depuis le 2 mars 2026: première présidente du Tribunal administratif

• Es qualité: vice-présidente du Conseil supérieur provisoire de la magistrature et présidente du Conseil provisoire de la justice administrative

• Depuis octobre 2023: présidente de l’association sportive du Tribunal administratif

Parcours professionnel

Au Tribunal administratif

• D’octobre 2017 au 2 mars 2026: présidente de chambre de cassation au Tribunal administratif

• De mai 2012 à septembre 2017: présidente de chambre d’appel au Tribunal administratif

• De septembre 2010 à mai 2012: commissaire d’Etat général au Tribunal administratif

• De septembre 2006 à septembre 2010: présidente de chambre de première instance au Tribunal administratif

• De septembre 2002 à septembre 2006: commissaire d’Etat au Tribunal administratif

• De novembre 1999 à septembre 2002: conseiller au Tribunal administratif

• De juin 1993 à novembre 1999: conseiller adjoint au Tribunal administratif

Autres

• Membre du comité de révision de l’Agence nationale de lutte contre le dopage du 24 mai 2012 au 24 mai 2015

• Présidente du comité de discipline de l’Agence nationale de lutte contre le dopage du 16 février 2009 au 24 mai 2012

• 1992- 1993: avocate au barreau de Tunis

• De 1992 à 1995: assistante universitaire contractuelle puis vacataire, chargée des cours de droit administratif et de finances publiques à l’Institut supérieur de comptabilité de Tunis (Iscae)

