Hommages ponctués au recteur Mohamed Amara, décédé lundi : les mathématiques en deuil

Avec la disparition le lundi 3 août 2026 Grenoble du professeur Mohamed Amara, la Tunisie perd l’un de ses illustres mathématiciens, qui a également dirigé avec perspicacité de grandes institutions universitaires. Doyen de la faculté des sciences de Tunis, il a été le premier recteur de l’Université de Tunis El Manar (1986 – 1991), puis le premier directeur de l’INSAT (l'Institut national des sciences appliquées et de technologie) de 1992 à 1999. Les nombreux hommages qui commencent à lui être rendus saluent son érudition, son engagement en faveur du savoir et son accomplissement au service de l’enseignement supérieur en Tunisie.

`Mohamed Jaoua écrit : « Il est des hommes dont la rencontre marque une vie. Celle avec Mohamed Amara a changé la mienne. Sans elle, je ne serais pas celui que je suis devenu. Repose en paix, Si Mohamed, l'école mathématique tunisienne te doit une fière chandelle. Celle d'avoir éclairé la voie à de nombreux jeunes et d'avoir ainsi contribué à la construire pierre après pierre.” Reprenant des extraits de son livre “Destin d’un Sta”, il soulignait : “Mohamed Amara avait de cette mission une vision très œcuménique. Lui-même théoricien des nombres, il eut la lucidité et le rare mérite de ne pas œuvrer pour sa seule chapelle. Il disséminait les jeunes lauréats de la FST dans toutes les écoles mathématiques de France, de l’analyse harmonique à la géométrie, de la topologie algébrique aux équations aux dérivées partielles en passant par la théorie de potentiel.

Abdelwahèb Jemal, salue en lui “un éminent homme de sciences, brillant mathématicien, célèbre recteur, grand doyen, un des principaux piliers de l'Enseignement supérieur, enfant de la Perle du Sahel, Sousse, fondateur en 1992 INSAT… Si Mohamed laisse derrière lui une épopée universitaire riche, un amour immense à l'éducation, un savoir-faire de très haut niveau. Il quitte sa famille, ses collègues, ses amis au moment où ils ne s'y attendaient pas.”

Hassen Zargouni écrit de son côté : Il a consacré sa vie à la transmission du savoir, avec une rigueur intellectuelle, une exigence académique et une élégance humaine qui ont marqué plusieurs générations d’étudiants. Bien avant de devenir un bâtisseur d’institutions, il fut avant tout un maître, au sens le plus noble du terme : un homme de science qui formait les esprits autant qu’il enseignait les mathématiques. Chercheur reconnu, il a laissé une œuvre scientifique durable à travers ses publications et ses ouvrages de référence en mathématiques. Ses livres, portant notamment sur l’analyse, la topologie, le calcul différentiel et les équations différentielles, ont accompagné la formation de nombreux étudiants et enseignants, en Tunisie et dans plusieurs universités du Maghreb. Son legs scientifique demeure une référence pour tous ceux qui ont choisi la voie des mathématiques.”

Allah yerhamou