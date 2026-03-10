Mongi Chemli: Mélanges à lire

Dix ans après sa disparition, Mongi Chemli (1931-2016), grande figure de l’université tunisienne, bénéficie finalement d’un hommage ponctué de ses collègues, ses disciples et ceux qui apprécient son œuvre. Dans un ouvrage volumineux Mélanges de littérature comparée, de critique littéraire et de traductologie dédié à sa mémoire, des textes inédits, en arabe et en français, s’inscrivent dans ses trois thématiques de prédilection qu’il avait enseignées pendant près de quarante ans. De grands auteurs tunisiens, algériens et marocains ont contribué à ces «Mélanges», marquant ainsi l’audience dont jouissait Mongi Chemli dans les pays du Maghreb. Parmi eux figurent Mohamed Hédi Trabelsi, Taoufik Ben Ameur, Jomaa Chikha, Mahmoud Tarchouna, Hamadi Samoud, Ahmed Smaoui, Mabrouk Manai, Rachid Gargouri, Nadia Riahi, et Foued Gargouri. Mais aussi les professeurs algériens Abdelmajid Hannoun et Abdelghani Bareh, et marocains Ahmed Moussa, Nizar Tajditi, et Mohamed Khormache.

Dans la partie en langue française, on relève les contributions de Sonia Zlitni Fitouri, Mjamed Jadi, Abderrazak Sayadi, Samia Aloui Hanoun, Rania Ahmed et Imed Nsiri.

Dans sa préface, le professeur Omar Mokdad Jomni, qui a édité et introduit l’ouvrage, rappelle la tradition universitaire établie de consacrer un «Mélange» à une grande figure et souligne les difficultés rencontrées pour publier cet ouvrage finalisé depuis quelques années. Malgré les bonnes prédispositions de deux doyens de la faculté des Lettres et des Sciences humaines de Tunis à l’époque, Hayet Amamou (2013-2017) et Jamil Chaker (2017-2020), l’intendance n’avait pas suivi. Il aura fallu une initiative du président de Beit al-Hikma, Mahmoud Ben Romdhane, pour qu’il soit finalement imprimé. C’est dire combien d’autres «Mélanges», bien mérités et très riches, attendent leur chance pour saluer la mémoire de grandes figures universitaires tunisiennes.

L’Unesco et de larges perspectives

Le professeur Mongi Chemli, natif de Ksar Helal et ancien Sadikien, a combiné des études en philosophie et en lettres arabes. Il a multiplié licences, maîtrise, certificats d’études supérieures dans ces deux disciplines, obtenues dans les universités de Bordeaux, Lyon et à la Sorbonne. La consécration de ce parcours académique brillant sera pour lui l’obtention de l’agrégation en langue et littérature arabes à la Sorbonne en 1959.

Mongi Chemli commencera sa carrière d’enseignant à Paris, notamment au Lycée Louis-Le-Grand et à l’Ecole nationale des langues orientales vivantes. A son retour en Tunisie en 1959, il obtiendra des affectations successives dans différents établissements secondaires et supérieurs. Il sera notamment directeur de l’Institut national des sciences de l’éducation (1976-1984) et secrétaire général de la commission nationale de l’Unesco (1987-1996). Quand il sera élu, au nom de la Tunisie, membre du conseil exécutif de l’Unesco (1991-1996), Mongi Chemli verra ses horizons s’élargir aux quatre coins du monde, accroîtra sa renommée internationale et enrichira son carnet d’adresses.

Ses cours, ses conférences et ses publications témoigneront d’une œuvre abondante et d’une profondeur significative. Ils s’ajoutent à son travail d’encadrement de plus de 100 thèses et recherches et à sa participation en tant que président ou de rapporteur de dizaines de jurys en Tunisie et à l’étranger.

Sur plus de 1 000 pages, ce grand volume de Mélanges dédié à Mongi Chemli offre des textes à la hauteur du parcours et de l’œuvre de l’éminent professeur qu’il fut. Ils se lisent avec attention et s’apprécient par leur grande qualité.

