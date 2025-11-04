Français
Who's Who - 04.11.2025

Jilani Benmbarek : de grandes qualités, multiples

Jilani Benmbarek : de grandes qualités, multiples

Auteur du livre: Lumière sur une aventure (Editions Leaders)

Il a été très actif et continue à l’être dans les divers parcours qu’il a empruntés, notamment:

Parcours scolaire et universitaire

École primaire: Rue Kharouba Bellevue

Lycée technique Tunis (ex-Émile Loubet): Bac Math Technique 

Faculté des Sciences de Tunis: Licence de physique

Université de Poitiers: Maîtrise de physique et AEA en thermodynamique

École nationale supérieure de mécanique et d’aérotechnique de Poitiers (Ensma). Diplôme d’ingénieur aéronautique. 

Stage de fin d’études chez Elf Aquitaine à Pau (thèse: «La fréquence des vagues en mer et l’effet sur les plateformes de forage»).

Formation spéciale

Institut de défense nationale “IDN” (17e Promotion)

Parcours sportif

Athlète (saut en longueur) et joueur de handball à la Zitouna Sport

Joueur de handball à l’Asptt

Fondateur avec le doyen Adnen Zmerli de l’Association des sports universitaires à la Faculté des Sciences de Tunis.

Président de la Jeunesse Athlétique Bougatfa (JAB), Bellevue  

Secrétaire général et puis vice-président de la Fédération tunisienne de golf.

Représentant de la Fédération méditerranéenne de golf auprès de l’Union européenne, élu le 11 septembre 2001 : Introduction du golf aux Jeux Olympiques de Londres, action commune avec la fédération Française de golf

Parcours journalistique

Reporter sportif au journal  Le Petit Matin: 1960

Responsable des rubriques Handball et Sports scolaires et universitaires du journal Le Sport: 1961 à 1968.

Membre du Comité des journalistes des Jeux Méditerranéens de Tunis 1967.

Rédacteur en chef de la Revue de la Chambre de commerce et d’industrie de Tunis: 1999 à 2007.

Couverture du Championnat du monde de handball, Suède, janvier 1967

Parcours associatif

Président de la Chambre de commerce et d’industrie de Tunis: 1999 à 2007.

Président de l’Association des chambres de commerce de la Méditerranée ASCAME: élu à Barcelone en 2002 et réélu à Beyrouth en 2005.

Président de I’Utica régionale de l’Ariana et Manouba

Fondateur du premier GMG (Groupement de maintenance et de gestion) en Tunisie, à la zone industrielle de Ksar Saïd.

Président de l’Association des anciens élèves du Lycée technique de Tunis (ex-Émile Loubet)

Membre de I’Atuge: Participation à son développement avec feu Mokhtar Laatiri et l’actuel président Amine Aloulou.

Membre à vie de la Société française de géographie: sponsorisé par le Doyen de la Sorbonne.

Ambassadeur auprès du Maghreb de I’Ensma Poitiers pour le secteur de l’aéronautique.

Parcours professionnel

Tunisair: ingénieur principal chargé des études et représentant résident auprès de la compagnie Boeing à Seattle aux Etats-Unis d’Amérique pour la construction de l’avion B 727 (1973)

Tunisavia : Membre fondateur: de juillet 1974 à avril 1988, puis de 1999 à 2002. Actuellement administrateur.

Président du groupe familial J.B.

Diverses réalisations

Relation entre Tunisair et Aer Lingus (Irlande du sud): 1972

Représentation de Tunisair au sein du comité exécutif des symposiums des compagnies aériennes: congrès de Madrid, Caracas, Kinshasa, Lisbonne...

Membre du conseil d’administration de l’Office des ports aériens de Tunisie (Opat, actuel Oaca): 2001 à 2007.

Membre du Conseil de discipline des douanes tunisiennes: 2004-2007.

Membre fondateur, avec feu Docteur Sahbi Basly, de l’Association de médecine du travail

Membre du Centre national d’arbitrage

Organisateur de Meditour de Tanger et d’Antalya.

Fondateur de l’Observatoire du tourisme à Malaga

Participation au Congrès de la CCI à Marrakech (présence de feu Rafic Hariri et feu Giscard d’Estaing).

Représentation du monde économique au 10e anniversaire du Processus de Barcelone le 18 novembre 2004 (présence de 40 chefs d’Etat et de gouvernement).

Centres d’intérêt

L’histoire, notamment l’histoire de la Tunisie

La littérature

L’écriture

Le sport. 

Lumière sur une aventure
de Jilani Benmbarek
Editions Leaders, 2025
En librairies et sur www.leadersbooks.com.tn  

 

