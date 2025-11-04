Jilani Benmbarek : de grandes qualités, multiples

• Auteur du livre: Lumière sur une aventure (Editions Leaders)

Il a été très actif et continue à l’être dans les divers parcours qu’il a empruntés, notamment:

Parcours scolaire et universitaire

• École primaire: Rue Kharouba Bellevue

• Lycée technique Tunis (ex-Émile Loubet): Bac Math Technique

• Faculté des Sciences de Tunis: Licence de physique

• Université de Poitiers: Maîtrise de physique et AEA en thermodynamique

• École nationale supérieure de mécanique et d’aérotechnique de Poitiers (Ensma). Diplôme d’ingénieur aéronautique.

• Stage de fin d’études chez Elf Aquitaine à Pau (thèse: «La fréquence des vagues en mer et l’effet sur les plateformes de forage»).

Formation spéciale

• Institut de défense nationale “IDN” (17e Promotion)

Parcours sportif

• Athlète (saut en longueur) et joueur de handball à la Zitouna Sport

• Joueur de handball à l’Asptt

• Fondateur avec le doyen Adnen Zmerli de l’Association des sports universitaires à la Faculté des Sciences de Tunis.

• Président de la Jeunesse Athlétique Bougatfa (JAB), Bellevue

• Secrétaire général et puis vice-président de la Fédération tunisienne de golf.

• Représentant de la Fédération méditerranéenne de golf auprès de l’Union européenne, élu le 11 septembre 2001 : Introduction du golf aux Jeux Olympiques de Londres, action commune avec la fédération Française de golf

Parcours journalistique

• Reporter sportif au journal Le Petit Matin: 1960

• Responsable des rubriques Handball et Sports scolaires et universitaires du journal Le Sport: 1961 à 1968.

• Membre du Comité des journalistes des Jeux Méditerranéens de Tunis 1967.

• Rédacteur en chef de la Revue de la Chambre de commerce et d’industrie de Tunis: 1999 à 2007.

• Couverture du Championnat du monde de handball, Suède, janvier 1967

Parcours associatif

• Président de la Chambre de commerce et d’industrie de Tunis: 1999 à 2007.

• Président de l’Association des chambres de commerce de la Méditerranée ASCAME: élu à Barcelone en 2002 et réélu à Beyrouth en 2005.

• Président de I’Utica régionale de l’Ariana et Manouba

• Fondateur du premier GMG (Groupement de maintenance et de gestion) en Tunisie, à la zone industrielle de Ksar Saïd.

• Président de l’Association des anciens élèves du Lycée technique de Tunis (ex-Émile Loubet)

• Membre de I’Atuge: Participation à son développement avec feu Mokhtar Laatiri et l’actuel président Amine Aloulou.

• Membre à vie de la Société française de géographie: sponsorisé par le Doyen de la Sorbonne.

• Ambassadeur auprès du Maghreb de I’Ensma Poitiers pour le secteur de l’aéronautique.

Parcours professionnel

• Tunisair: ingénieur principal chargé des études et représentant résident auprès de la compagnie Boeing à Seattle aux Etats-Unis d’Amérique pour la construction de l’avion B 727 (1973)

• Tunisavia : Membre fondateur: de juillet 1974 à avril 1988, puis de 1999 à 2002. Actuellement administrateur.

• Président du groupe familial J.B.

Diverses réalisations

• Relation entre Tunisair et Aer Lingus (Irlande du sud): 1972

• Représentation de Tunisair au sein du comité exécutif des symposiums des compagnies aériennes: congrès de Madrid, Caracas, Kinshasa, Lisbonne...

• Membre du conseil d’administration de l’Office des ports aériens de Tunisie (Opat, actuel Oaca): 2001 à 2007.

• Membre du Conseil de discipline des douanes tunisiennes: 2004-2007.

• Membre fondateur, avec feu Docteur Sahbi Basly, de l’Association de médecine du travail

• Membre du Centre national d’arbitrage

• Organisateur de Meditour de Tanger et d’Antalya.

• Fondateur de l’Observatoire du tourisme à Malaga

• Participation au Congrès de la CCI à Marrakech (présence de feu Rafic Hariri et feu Giscard d’Estaing).

• Représentation du monde économique au 10e anniversaire du Processus de Barcelone le 18 novembre 2004 (présence de 40 chefs d’Etat et de gouvernement).

Centres d’intérêt

• L’histoire, notamment l’histoire de la Tunisie

• La littérature

• L’écriture

• Le sport.

