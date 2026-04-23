Vient de paraître - «Dictionnaire des féministes: un siècle de féminisme en Tunisie»

Par Chiraz Ben Mrad - Un Dictionnaire des féministes de Tunisie? Le projet bien ambitieux vient de paraître en un ouvrage collectif sous la direction de l’historienne Dalenda Larguèche. D’emblée, elle précise: «Nous n’avons pas cherché à établir un panthéon de femmes célèbres, mais à restituer une mosaïque d’expériences. Certaines figures sont connues, d’autres beaucoup moins – mais toutes ont, à leur manière, contribué à faire bouger les lignes». L’ouvrage retrace un siècle d’engagements féminins en Tunisie et restitue une mémoire longtemps fragmentée, parfois même reléguée aux marges du récit national.

Fruit d’un travail collectif réunissant chercheuses, chercheurs et actrices du mouvement féministe, cet ouvrage se présente d’abord comme un geste de reconnaissance. Il rend hommage aux femmes qui, depuis les années 1920, ont contribué à transformer en profondeur la société tunisienne : pionnières de l’émancipation, militantes de l’indépendance, combattantes pour l’autonomie, créatrices, intellectuelles, professionnelles… Toutes, à leur manière, ont contesté l’ordre établi, bousculé les normes de genre et impulsé le changement, dans une période traversée par la colonisation, l’indépendance et les mutations contemporaines.

Engagement au féminin et formes plurielles

Plutôt qu’un simple recueil biographique, ce dictionnaire compose une véritable cartographie des engagements féminins. En croisant trajectoires individuelles, institutions, espaces symboliques et références fondatrices, il met en lumière la diversité des profils et des combats menés pour la cause des femmes. Il donne ainsi à voir la pluralité des féminismes en présence : du courant réformiste et institutionnel au féminisme autonome, né à la fin des années 1970, qui en a souvent porté l’expression la plus affirmée.

«Une mosaïque d’expériences»

Dans sa présentation de l’ouvrage, Dalenda Larguèche insiste sur l’esprit qui a guidé ce travail collectif: «Nous n’avons pas cherché à établir un panthéon de femmes célèbres, mais à restituer une mosaïque d’expériences. Certaines figures sont connues, d’autres beaucoup moins – mais toutes ont, à leur manière, contribué à faire bouger les lignes.»

À partir de cette mosaïque de portraits, le «Dictionnaire des féministes» met en lumière la pluralité des courants qui ont traversé le féminisme tunisien et montre comment ces luttes se sont construites en interaction constante avec les transformations politiques et sociales du pays, négociant sans cesse la place des femmes entre héritages patriarcaux et aspirations à l’égalité.

Combler les silences d’archives

Le dictionnaire s’inscrit également dans une véritable démarche historiographique. Partant du constat que l’histoire du féminisme tunisien demeure largement méconnue et insuffisamment intégrée dans les recherches académiques, l’ouvrage entend combler les silences d’archives longtemps dominées par des voix masculines. En croisant sources écrites et témoignages oraux, il restitue des trajectoires souvent invisibilisées, rappelant que l’absence dans les récits officiels ne signifie en rien une absence dans l’histoire.

Notices biographiques et notices thématiques

Le dictionnaire se compose de deux parties: une partie centrée sur les notices biographiques des féministes (114 notices en tout) qui donnent à voir des trajectoires individuelles riches et différenciées. Parmi les notices développées, le lecteur découvrira des portraits de femmes exceptionnelles ayant frayé le chemin de l’émancipation. La deuxième partie est, quant à elle, consacrée aux notices thématiques qui éclairent la multiplicité des champs investis par le féminisme. Le lecteur pourra, par exemple, découvrir ce qu’on désigne par «féminisme d’État» ou «féminisme autonome», avoir un aperçu sur le vote des Tunisiennes, sur les principales associations de femmes ou sur les revues de femmes («Leïla», «Faïza», «Férida», «Nissa», etc.)

Un outil de transmission pour les jeunes générations

Pensé comme un outil de transmission, ce dictionnaire s’adresse aussi bien aux chercheurs qu’aux étudiants et au grand public. Il ambitionne de faire sortir cette mémoire de l’espace strictement académique pour la rendre accessible à toutes et à tous, et notamment aux jeunes générations. Car comprendre l’histoire du féminisme en Tunisie, c’est aussi éclairer les enjeux contemporains liés à la justice sociale, à l’égalité et à la liberté à la lumière des luttes anciennes.

Regard sur le présent, perspectives pour l’avenir

En définitive, cet ouvrage ne se contente pas de regarder vers le passé. Il ouvre une réflexion sur le présent et trace des perspectives pour l’avenir. Il rappelle, avec force, que les acquis dont bénéficie aujourd’hui la société tunisienne sont le fruit de luttes longues et souvent invisibles, des luttes dans lesquelles les femmes ont toujours occupé une place centrale.

Chiraz Ben Mrad

Journaliste

Co-auteure du Dictionnaire

Le «Dictionnaire des féministes» est disponible en librairie, et à la Foire du livre du 23 avril au 3 mai 2026, au stand Cérès Editions.



