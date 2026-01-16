Qui est le Dr Nejib Ben Lazreg, archéologue

Nejib Ben Lazreg, né en 1953.

Chercheur à l’INP, 1979-2018.

Doctorat: «Les carreaux de terre cuite chrétiens d’époque byzantine de Tunisie», Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Tunis,1983

Habilitation de recherche: «Le territoire de Leptiminus à travers les âges», FSHS, Tunis, 2013.

• Fouilles: Bahreïn, Carthage, Lepti Minus, Thapsus, Sullecthum, Sidi Nasrallah.

• Principales découvertes archéologiques: Lepti Minus (Lamta): mosaïque de Vénus, mosaïque de la naissance d’Hélène et des Dioscures, nécropoles romaines et chrétiennes, catacombes, chapelle chrétienne souterraine, fours de potiers, thermes romains. Thapsus (Ras Dimès, Bekalta), baptistère chrétien, nécropoles et thermes romains.

Travaux muséographiques

• Participation à l’aménagement du Musée de Dermech, Carthage, 1984 et au réaménagement, 2024-2025.

• Musée de Lamta 1992 et 1994: aménagement de la section romaine et paléochrétienne.

• Musée de Carthage: participation à l’aménagement de plusieurs salles, avec J. Richerson, 1995-98.

• Musée du Bardo: commissaire de l’exposition « Lieux saints partagés », 2016-2017.

• Enseignement: faculté des Lettres et Sciences humaines, Tunis ; Institut des hautes études commerciales, Carthage ; Portland State University, Oregon, USA, Grinnel College, Iowa, USA.

• Conférences à l’étranger: Tunisie, Angleterre, Canada, Danemark, France, Grèce, Italie, Japon, Maroc, Suisse, Turquie, Russie, USA.

• Principales publications: outre les articles, 5 ouvrages en coédition, Leptiminus, Rhodes Island, USA, 1992-2025.

• Distinction: Médaille de Chevalier des Arts et des Lettres, ministère de la Culture, France, 2017.

