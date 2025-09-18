Qui est Sami Lakhdar, directeur de recherche au CNRS

Sami Lakhdar est Directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et dirige l’équipe Catalyse Organique et Photochimique au sein du Laboratoire de l’Hétérochimie Fondamentale et Appliquée (LHFA) de l’Université de Toulouse. Originaire de Siliana, il a effectué l’ensemble de ses études universitaires dans son pays natal avant d’obtenir, en 2006, un doctorat réalisé conjointement entre l’Université de Versailles et l’Université de Monastir. Il a ensuite poursuivi ses recherches à l’Université Ludwig Maximilians de Munich en Allemagne, grâce à une prestigieuse bourse Alexander von Humboldt.

Ses travaux s’inscrivent au cœur des grands enjeux contemporains où il développe de nouvelles approches rationnelles et respectueuses de l’environnement pour la synthèse de molécules phosphorées, ouvrant la voie à des applications innovantes en chimie durable. Cette expertise lui vaut de collaborer étroitement avec des partenaires académiques et industriels, en France comme à l’international.

En parallèle de ses recherches, il est professeur chargé de cours à l’École polytechnique de Paris. Reconnu par ses pairs, il siège régulièrement dans des comités de recrutement, notamment au comité national du CNRS, ainsi que dans les comités éditoriaux de plusieurs revues internationales.

Ses contributions scientifiques ont été distinguées par de nombreux prix prestigieux: le Prix Minafin de l’Académie des sciences française (2024), le Prix Jean-Marie Lehn (2023), le Prix Jean-Pierre Sauvage de la Société Chimique de France (2019), le Thieme Chemistry Journal Award (2013) et le Römer Award de l’Université de Munich (2012).

