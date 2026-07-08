Le silence des ambassades: Quand une puissance s’affaiblit elle-même

Par Elyes Ghariani. Ancien ambassadeur

Le paradoxe du bruit et du vide

Dix-sept mois après son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump occupe tout l'espace : déclarations, coups de force, signaux contradictoires, annonces spectaculaires. Le bruit est permanent. Mais derrière cette agitation s'installe un phénomène plus discret, potentiellement plus lourd de conséquences : dans près d'une centaine de capitales, la voix diplomatique américaine demeure incomplète, différée ou simplement absente.

Ce silence mérite qu'on s'y arrête. Depuis 1945, le réseau des ambassades n'a jamais été un simple prolongement de la puissance américaine ; il en constitue l'ossature invisible. C'est lui qui a soutenu l'effort occidental durant la guerre froide, consolidé l'OTAN au fil des décennies et permis à Washington de prévenir ou de contenir bien des crises avant qu'elles ne dégénèrent. Aujourd'hui, cette architecture s'étiole progressivement, sans que son affaiblissement ne suscite encore toute l'attention qu'il mérite.

Comment une doctrine fondée sur l'affirmation de la puissance et l'«America First» peut-elle prétendre renforcer l'influence américaine tout en affaiblissant ses principaux relais d'action ? La question dépasse désormais la simple lenteur administrative. À mesure que les vacances de postes se prolongent, elles prennent moins l'apparence d'un retard que celle d'un mode de gouvernance. Là où Washington s'appuyait sur la densité de ses institutions et la permanence de ses représentants, la centralisation des décisions, l'immédiateté et le rapport direct semblent désormais privilégiés, au risque de fragiliser, dans le silence des ambassades, les fondements mêmes de son influence.

Quand l'exception devient la norme

En 2026, la question n'est plus tant le nombre de postes vacants que leur banalisation. Voir près d'une centaine d'ambassades américaines fonctionner sans ambassadeur confirmé est devenu presque ordinaire.

Cette apparente normalité masque pourtant une évolution plus profonde: les retards s'allongent, les confirmations se raréfient et les déséquilibres se font sentir de l'Europe à l'Indo-Pacifique, de l'Afrique au Moyen-Orient. Pour une diplomatie qui a longtemps fait de sa présence mondiale un instrument de précision, l'absence finit par devenir un facteur stratégique.

Une distinction s'impose. Un chargé d'affaires assure la continuité administrative et le fonctionnement quotidien d'une mission. Un ambassadeur incarne, lui, l'autorité politique du président. Il porte un mandat, donne du poids au message américain et signale le niveau d'engagement de Washington. L'un fait fonctionner l'ambassade; l'autre lui confère sa portée politique.

Dès lors, lorsque ces vacances deviennent durables, elles ne relèvent plus seulement de la bureaucratie. Elles traduisent une évolution de la gouvernance: réduction des intermédiaires, recentrage de la décision autour de l'exécutif et moindre autonomie accordée à un Département d'État longtemps considéré comme l'un des principaux instruments de la puissance américaine. Sous cet angle, le vide apparaît moins comme un dysfonctionnement que comme le produit d'une logique politique.

Or cette évolution n'est pas sans conséquences. Elle modifie la manière dont Washington perçoit les réalités locales, suit les dossiers de long terme et entretient sa présence politique auprès de ses partenaires.

Ce que le vide fait disparaître

La première perte est aussi la plus stratégique: la capacité d'anticipation. Un ambassadeur ne se contente pas de représenter son pays ; il détecte les signaux faibles, prend le pouls des élites, perçoit les évolutions avant qu'elles n'apparaissent dans les rapports officiels. Cette connaissance fine du terrain ne se remplace ni par une visioconférence ni par des échanges à distance. La diplomatie demeure, avant tout, un métier de présence.

La deuxième perte est plus discrète mais tout aussi décisive: l'érosion de la mémoire diplomatique. Lorsque les vacances se prolongent et que les intérims se succèdent, la continuité des dossiers s'affaiblit. Or les grandes négociations — qu'elles portent sur l'OTAN, l'Indo-Pacifique, les technologies, l'énergie, le commerce ou la sécurité — s'inscrivent dans le temps long.

Elles reposent sur des relations de confiance, une connaissance accumulée des interlocuteurs et une mémoire institutionnelle qui ne s'improvisent pas.

Enfin, s'installe progressivement une diplomatie à deux vitesses. Washington continue d'administrer, de coordonner et d'arbitrer les grands dossiers internationaux. Mais sa présence politique devient moins incarnée, moins visible et parfois moins audible. Les États-Unis demeurent au cœur des équilibres mondiaux; pourtant, leur empreinte diplomatique s'amenuise. Ils continuent d'influencer le monde, mais en l'habitant de moins en moins.

Le dividende de la vacance: quand l'absence profite aux autres

En diplomatie, une absence n'est jamais neutre. Lorsqu'un poste reste vacant trop longtemps, il cesse d'être un simple manque pour devenir un espace disponible. Dans un monde redevenu multipolaire, chaque retrait est observé, interprété puis compensé. La vacance ne suspend pas les rapports de force ; elle les redistribue.

Pour les partenaires des États-Unis, les conséquences sont d'abord très concrètes. Sans interlocuteur pleinement mandaté, les échanges ralentissent, les arbitrages se compliquent et les négociations perdent en fluidité. Sur des dossiers aussi sensibles que l'intelligence artificielle, la sécurité des chaînes d'approvisionnement ou la coopération de défense, l'absence d'un ambassadeur ne constitue pas une simple formalité administrative : elle réduit la capacité de décision. Les capitales étrangères cherchent alors d'autres voies d'accès à Washington.

Les stratégies d'adaptation apparaissent rapidement. Les ministères privilégient les contacts directs, les enceintes multilatérales retrouvent une centralité que l'unilatéralisme américain avait en partie atténuée et plusieurs alliés, confrontés à une Amérique moins lisible, renforcent leur autonomie stratégique plutôt que d'attendre des orientations devenues plus incertaines. Sans rupture spectaculaire, c'est une réorganisation silencieuse des circuits de confiance, dont Washington ne mesure pas toujours l'ampleur.

Les rivaux, eux, savent exploiter ces interstices. Chine, Russie ou puissances régionales n'ont pas besoin de provoquer un retrait américain ; il leur suffit d'occuper les espaces que celui-ci libère. En géopolitique, un vide n'attend jamais longtemps avant d'être comblé.

Ce qui constitue une faiblesse institutionnelle pour les uns devient rapidement un avantage stratégique pour les autres.

Trump 2.0: une diplomatie de la centralisation

Le second mandat de Donald Trump repose sur une conviction simple : les institutions sont moins des instruments de puissance que des contraintes sur l'autorité présidentielle. Le Département d'État, avec sa culture de la continuité, ses procédures et son expertise, apparaît davantage comme un appareil lent, parfois suspect, structurellement rétif à la volonté présidentielle. Dans cette logique, l'expertise devient un frein, et la lenteur administrative, presque une faute politique.

Il en découle une première évolution: la loyauté prime sur l'expertise. Les nominations répondent moins à une logique d'expérience diplomatique qu'à un critère de confiance politique. L'ambassadeur n'est plus seulement choisi pour sa connaissance d'un pays ou d'une région; il est aussi celui auquel le pouvoir entend déléguer sa propre parole. La diplomatie glisse ainsi d'un service de l'État vers une relation plus directement personnalisée avec l'exécutif.

La seconde évolution tient au primat du transactionnel sur l'institutionnel. La méthode privilégie les sommets, les initiatives ponctuelles et le rapport de force immédiat. À l'inverse, elle tend à reléguer au second plan le patient travail des réseaux diplomatiques, de la présence quotidienne et de la négociation discrète. Cette approche peut offrir des gains tactiques ; elle affaiblit cependant les ressorts de l'influence durable.

La conséquence la plus visible est une fragmentation du message américain. Émissaires spéciaux, conseillers informels et canaux parallèles coexistent sans hiérarchie toujours lisible. Les partenaires peinent parfois à identifier l'autorité réellement décisionnaire, tandis que la coordination entre les différentes administrations devient plus complexe.

Le paradoxe est alors manifeste: en concentrant davantage l'autorité au sommet, le système rend cette autorité plus difficile à transmettre, plus délicate à interpréter et, à terme, moins prévisible. La diplomatie gagne en personnalisation ce qu'elle perd en lisibilité.

Le coût stratégique: une puissance qui parle fort mais voit moins

Le coût d'une représentation diplomatique incomplète n'apparaît pas immédiatement. Il se révèle lorsque survient une crise et que les capitales recherchent, dans l'urgence, un interlocuteur américain capable de décider vite, de parler avec autorité et de mobiliser des réseaux déjà établis. Qu'il s'agisse d'une escalade au Moyen-Orient, d'une crise en Asie ou d'un choc énergétique, chaque heure compte. Or la diplomatie ne s'improvise pas au moment où la crise éclate: elle se construit en amont.

Car une ambassade n'est pas seulement un lieu de représentation. Elle constitue un dispositif permanent d'alerte, de connaissance et de crédibilité. Lorsque ce dispositif se fragilise, le capital relationnel s'érode progressivement. Les partenaires deviennent plus prudents, diversifient leurs appuis et réduisent leur dépendance à l'égard de Washington. En diplomatie, la confiance est un investissement de long terme; elle peut s'éroder beaucoup plus rapidement qu'elle ne se construit.

Au-delà des postes vacants, c'est donc une évolution plus profonde qui se dessine. Les États-Unis demeurent la première puissance militaire et l'une des principales puissances économiques et technologiques de la planète. Mais en privilégiant l'impulsion sur la présence, la personnalisation sur l'institution et la centralisation sur le réseau, ils réduisent progressivement la finesse de leur action extérieure. Une grande puissance peut conserver sa capacité de coercition tout en perdant de son acuité diplomatique. Elle peut dominer l'espace médiatique sans occuper pleinement le terrain politique. Le véritable coût de la vacance n'est pas le déclin de la puissance américaine; c'est l'érosion progressive de sa capacité d'anticipation, d'influence et de profondeur stratégique.

La leçon tunisienne

Il serait tentant de voir dans cette situation une singularité propre aux États-Unis — le privilège des grandes puissances, capables d'absorber leurs contradictions sans en ressentir immédiatement le coût. Pourtant, le paradoxe trumpien met en lumière une réalité beaucoup plus générale : dans les relations internationales, la continuité de la représentation diplomatique demeure l'un des premiers ressorts de l'influence.

Cette réflexion trouve un écho particulier en Tunisie. Depuis plus d'une année, une quarantaine de postes diplomatiques demeurent vacants, parmi lesquels des ambassades auprès de membres permanents du Conseil de Sécurité ainsi que de partenaires européens et régionaux de premier plan. Or c'est précisément dans ces capitales que se préparent les décisions qui touchent directement aux intérêts du pays: coopération économique, financement du développement, sécurité, mobilité ou transferts de technologies.

L'enjeu n'est évidemment pas comparable à celui d'une superpuissance. Les États-Unis disposent de ressources politiques, militaires et économiques qui leur permettent, pendant un temps, d'amortir les effets d'une représentation incomplète. Pour un État de dimension plus modeste, la présence diplomatique constitue au contraire un véritable multiplicateur d'influence. Sa crédibilité dépend largement de sa capacité à être présente là où les décisions se préparent, à suivre les évolutions en temps réel et à défendre ses positions avant qu'elles ne soient définitivement arbitrées sans lui.

Les effets d'une vacance prolongée ne sont pas toujours immédiats; ils s'accumulent progressivement. Ils réduisent d'abord la capacité d'influer en amont, au moment où les marges de manœuvre sont les plus importantes. Ils fragilisent ensuite la continuité de négociations complexes, qui reposent sur la confiance, la connaissance des interlocuteurs et la mémoire des dossiers. Enfin, ils peuvent nourrir chez les partenaires une perception d'effacement, alors même que la visibilité internationale demeure l'un des principaux facteurs de crédibilité des États.

Dans un environnement international plus concurrentiel et plus fragmenté, la diplomatie n'est plus seulement un instrument de représentation ; elle est devenue un levier de projection stratégique. L'expérience américaine rappelle qu'aucun État n'est totalement à l'abri des effets d'une présence diplomatique incomplète. Pour les pays dont les capacités d'influence sont plus limitées, cette réalité souligne surtout qu'une diplomatie continue, cohérente et pleinement opérationnelle constitue moins une charge qu'un investissement stratégique.

Une puissance qui risque de voir moins loin

Au fond, le paradoxe du trumpisme diplomatique est limpide: chercher à projeter davantage d'autorité tout en affaiblissant les instruments humains qui lui donnent sa portée. En privilégiant la centralisation, la relation personnelle et l'immédiateté, Washington prend le risque d'éroder ce qui a longtemps constitué l'un de ses principaux avantages comparatifs: un réseau diplomatique dense, expérimenté et capable d'agir avant que les crises ne deviennent ouvertes.

La question n'est donc pas administrative; elle est profondément géopolitique. Un modèle fondé sur la transaction, les émissaires ad hoc et la concentration des décisions peut-il durablement répondre à un monde où les crises se multiplient, où les alliances deviennent plus fluides et où les rivalités se jouent autant dans les réseaux d'influence que dans les rapports de force?

L'histoire apportera sa réponse. Mais une certitude s'impose déjà: dans un système international redevenu multipolaire, l'influence d'une puissance ne se mesure pas seulement à ses capacités militaires, économiques ou médiatiques. Elle se mesure aussi à la densité de ses relais, à la qualité de son implantation et à la permanence de sa présence.

Une superpuissance peut continuer à dominer l'actualité tout en perdant progressivement sa capacité à façonner les équilibres politiques. À terme, le véritable risque n'est pas de parler moins fort ; c'est de voir moins loin.

Elyes Ghariani

Ancien ambassadeur