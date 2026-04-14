Qui est Slim Laghmani, candidat de la Tunisie au poste de juge au Tribunal international du droit de la mer 2026-2035, approuvé par l'Union africaine

Présentation

Né à Tunis le 12 novembre 1957.

Professeur agrégé de droit international. Expert en droit international auprès de la Commission nationale du droit de la mer (1999-2023). Fondateur du Laboratoire de recherche en droit international et relations Maghreb-Europe (Université de Carthage). Président du Conseil scientifique de l’Association tunisienne du droit de la mer.

Membre associé de l’Institut de droit international.

Formation

Agrégation en droit public et sciences politiques, admis major (1992). Doctorat d’Etat en droit public (droit international): Le discours fondateur du droit des gens, mention très honorable avec les félicitations du jury, prix présidentiel (Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, 1990). Diplôme d’études approfondies en droit public, option droit international (Faculté de droit, de sciences politiques et économiques de Tunis, 1981). Licence de droit public (Faculté de droit, de sciences politiques et économiques de Tunis, 1979).

Expérience académique

Professeur émérite (depuis 2024) en droit public et sciences politiques, titulaire notamment du cours général de droit international public (1991-2023).

Chargé de cours à l’Académie navale tunisienne (cours général du Droit de la mer) et à l’Institut diplomatique pour la formation et les études (Cours sur les principes du droit international). Conférencier au Master class « droit de la mer et activités maritimes » (Secrétariat général des affaires de la mer).

Chargé du cours de droit international pénal à l’Institut international des droits de l’Homme (Strasbourg, sessions d’été de 2004 à 2007). Chargé du cours spécial « Islam et droit international », à l’Académie de droit international de La Haye, été 2022. Professeur invité par plusieurs universités étrangères.

Expertise en droit de la mer

1999-2023: Expert auprès de la «Commission nationale du droit de la mer» et à ce titre:

• Membre de la délégation tunisienne qui a conclu l'accord sur «les arrangements provisoires relatifs à la délimitation des frontières maritimes entre la Tunisie et l'Algérie» signé à Alger le 11 février 2002 et qui a négocié l’accord définitif relatif à la délimitation des frontières maritimes entre la Tunisie et l'Algérie signé le 11 juillet 2011, ratifié par la Tunisie en 2011 et par l’Algérie en 2013.

• Membre du Groupe mixte tuniso-italien de juristes et d’experts sur le statut juridique des espaces maritimes situés entre les deux Etats.

• Membre du Groupe mixte tuniso-libyen de juristes et d’experts sur les questions maritimes intéressant les deux Etats.

Publications, une sélection

Ouvrages

Le droit international en question, présentation d’Olivier Corten, Paris Pedone, Collection «Doctrine(s)», à paraître courant 2026. L’ordre juridique international: souveraineté, égalité et logique de l’accord. Une théorie tiers-mondiste, Tunis, Nirvana, 2021. Éléments d'histoire de la philosophie du droit. Le discours fondateur du droit, Tunis, Nirvana, 2023.

Histoire du droit des gens. Du jus gentium impérial au jus publicum europaeum, Paris, Pedone, 2004. «Islam et droit international», Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye, tome 428, 2023, pp. 9-128, publié dans la collection «Les livres de poche de l’Académie de droit international de La Haye», Brill – Nijhoff, 2023.

Répertoire élémentaire de jurisprudence internationale, Tunis, CERP, 1993.

Ouvrages dirigés

• La mer Méditerranée entre territorialisation et coopération, en commun avec Fadhel Moussa, Tunis, La fondation Hans Seidel – Maghreb, 2013.

• Rencontres internationales de la Faculté des sciences juridiques politiques et sociales de Tunis, Collection dirigée en commun avec Rafaâ Ben Achour, publiée chez Pedone (Paris), huit volumes (2008, 2007, 2004, 2002, 2000, 1998, 1996, 1994).

Articles et contributions

• «Y a-t-il une exception islamique en matière de droit international?», Collège de France, 19 mars 2025, disponible sur : Y a-t-il une exception islamique en matière de droit international? | Collège de France

• «Les origines du droit international public et le concept de discours fondateur», in Pierre-Marie Dupuy, Vincent Chetail (dir.), The Roots of International Law / Les fondements du droit international. Liber Amicorum Peter Haggenmacher, Genève, Martinus Nijhoff Publishers, 2014, pp. 449-464.

• «Le recours à la force (jus ad bellum)», in Le droit international de Vattel vu du XXIe siècle, édité par Vincent Chetail et Peter aggenmacher, Genève, Martinus Nijhoff Publishers, 2011, pp. 307-315.

• «L’ambivalence du renouveau du jus gentium», Select Proceedings of the European Society of International Law, Volume 1 2006, Edited by Hélène Ruiz Fabri, Emmanuelle Jouannet and Vincent Tomkiewicz, Hart Publishing, mai 2008, pp. 209-220.

• «Droit international et diversité culturelle», Rev.Gén.DIP, 2008, 2, pp. 241-253.

• «L’effectivité des sanctions des violations des droits fondamentaux: développements récents», in L'effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone, Montréal, Éditions AUPELF - UREF, 1994, pp. 541-553

• En commun avec Rafaâ Ben Achour et Ridha Abdelhafidh: «La coopération marine Sud - Sud en Méditerranée», Études internationales, n° 25, 1987, pp. 64-81.

• «Présentation du projet de convention relative au droit de la mer», Études internationales, n° 3, 1982, pp. 45-57.

Distinctions

Commandeur de l'ordre de la République, deuxième classe (2018).

Chevalier de l’Ordre national du mérite du secteur de l’éducation (quatrième classe) (1998).

