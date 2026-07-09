Le régime Tayibat: Les dangers des discours nutritionnels simplistes et non validés

Quelle accréditation faudrait-il accorder au fameux régime alimentaire Tayibat, si fortement médiatisé sur les réseaux sociaux, par le médecin égyptien Diaa Al Awadi, récemment décédé à l’âge de 45 ans? Si certaines recommandations sont communément admises comme bénéfiques, de nombreuses restrictions posent problème et invitent à y voir plus attentivement. Leur impact ne se limite pas uniquement à notre consommation, mais s’étend également, non sans risque, à l’appareil productif, à partir de l’agriculteur et de l’éleveur ainsi que l’aviculteur, et l’ensemble du marché.



Excellente analyse du Pr Ridha Bergaoui qui met en garde contre des séquences significatives. Il estime que le régime Tayibat n’est pas sans dangers.

La santé est le bien le plus précieux de l’être humain. Depuis l’Antiquité, Hippocrate rappelait: «Que ton aliment soit ta seule médecine», soulignant l’importance de l’alimentation dans la prévention des maladies. Aujourd’hui, la progression des maladies chroniques (obésité, diabète, hypertension, cancers, maladies cardiovasculaires et neurodégénérative etc.) interroge profondément nos habitudes alimentaires. La consommation accrue de sucres raffinés, graisses saturées et produits industriels ultra-transformés, combinée aux modes de production intensifs des produits alimentaires, a parfois altéré la qualité nutritionnelle des aliments et notre santé.

Réseaux sociaux et désinformation

Face à ces inquiétudes, beaucoup recherchent des solutions simples et naturelles. Certains suivent les recommandations conseillées par le personnel de la santé et validées par la recherche scientifique. D’autres se laissent séduire par des discours simplistes diffusés notamment sur les réseaux sociaux et les plateformes numériques.

Le régime Tayibat, fortement médiatisé ces dernières années, en est un exemple frappant. Suivi par de nombreux adeptes, alors qu’il est fortement contesté par la communauté médicale et scientifique, ce régime a eu des conséquences sanitaires, sociales et économiques très graves.

Le régime Tayibat a été conçu et popularisé par un médecin égyptien nommé Diaa Al Awadi, décédé en 2026 à l’âge de 45 ans, officiellement par une crise cardiaque. Au-delà de ses dimensions nutritionnelles douteuses, ce régime est devenu, grâce aux réseaux sociaux, un vrai phénomène médiatique et social dans de nombreux pays arabes et musulmans.

Son succès repose sur une communication moderne et efficace. Al Awadi a utilisé les réseaux sociaux pour diffuser ses idées directement au grand public. Son message, simple et facilement mémorisable, contrastait avec la complexité des recommandations scientifiques et médicales. Son image, jeune, dynamique, convainquant et sûr de lui, renforçait sa crédibilité. Ses relations tendues avec les autorités sanitaires et ses attaques contre les industries agroalimentaires et pharmaceutiques ont consolidé chez ses partisans son image de « médecin dissident, rebelle».

Al-Awadi a su également jouer sur la fibre spirituelle en donnant à son régime une forte dimension religieuse. Le terme « tayibat », qui désigne ce régime alimentaire, est présent dans le Coran. Il signifie les aliments purs et licites. Ceci a conféré au régime une légitimité symbolique importante. Les références à la tradition prophétique, dont la modération alimentaire, le jeûne et la consommation d’aliments traditionnels comme les dattes, le miel ou l’huile d’olive, renforcent cette perception d’une alimentation saine et spirituellement bénéfique.

Même après sa mort, Al-Awadi a laissé derrière lui une communauté importante de partisans qui continuent de diffuser ses idées sur les réseaux sociaux et les diverses plateformes numériques.

Cette affaire illustre les dangers de la diffusion massive de conseils nutritionnels non validés scientifiquement. Aucun régime, aussi séduisant soit-il, ne peut remplacer les traitements médicaux nécessaires et recommandés par les médecins. Elle souligne aussi la responsabilité des professionnels de la santé, des médias, des réseaux sociaux et des autorités publiques dans la lutte contre la désinformation particulièrement dans le domaine de la santé.

Les principes du régime Tayibat

Le régime Tayibat repose sur l’idée que les maladies modernes seraient liées à une inflammation chronique provoquée par une alimentation inadaptée. Selon Al Awadi, le corps humain peut s’autoréguler et se guérir si l’on évite les aliments «nocifs».

Il distingue ainsi deux catégories d’aliments:

• Aliments Tayibat (purs et bénéfiques pour l’organisme): viande rouge, abats, poisson, beurre, crème, pommes de terre, riz, sucre blanc, miel, fruits comme dattes, figues, raisins, pommes, bananes, fraises.

• Aliments Khabaïth (nocifs pour la santé): poulet, œufs, produits laitiers, légumineuses, légumes verts, crudités, agrumes, pâtes, pain blanc, farine raffinée, produits ultra-transformés et fritures industrielles.

Le régime impose aussi des règles pratiques:

• Manger uniquement en cas de faim réelle et s’arrêter à satiété.

• Espacer les repas et éviter le grignotage.

• Ne pas mélanger plusieurs protéines animales au même repas.

• Limiter la viande à un jour sur deux.

• Boissons limitées à l’eau, thé ou café non sucré et boire seulement lorsqu’on a soif.

• Importance du jeûne intermittent et des pratiques inspirées de la tradition musulmane (lundis, jeudis, jours blancs, jeûne nocturne).

Certaines de ces recommandations rejoignent celles de la nutrition moderne (limiter le grignotage, réduire les produits ultra-transformés industriels), mais l’exclusion arbitraire de nombreux aliments et les promesses de guérison n’ont aucune preuve scientifique.

Les critiques scientifiques et des conséquences graves

Ce régime, qui ne s’appuie sur aucun fondement ni évaluations scientifiques classiques, repose essentiellement sur des observations superficielles et des témoignages personnels. Le reproche essentiel est que certaines recommandations s'écartent nettement du consensus scientifique actuel et contredisent de nombreux principes classiques de la nutrition moderne.

La communauté médicale et scientifique reproche au régime Tayibat notamment:

• Approche non personnalisée: la nutrition moderne insiste sur la variabilité des besoins individuels.

• Autorisations alimentaires discutables: sucre blanc, graisses animales et abats sont scientifiquement associés à des risques sanitaires graves.

• Exclusions problématiques de certains aliments importants: œufs, poulet, produits laitiers, légumineuses et légumes verts sont essentiels à l’équilibre nutritionnel et la santé digestive.

• Risques de carences: calcium, vitamines, fibres, fer, magnésium, déséquilibres lipidiques.

• Danger comportemental: certains patients ont tendance à abandonner leurs traitements médicaux, croyant se soigner uniquement en suivant les recommandations du régime Tayibat.

En Égypte, des patients ont interrompu des traitements indispensables (diabète, hypertension, maladies rénales, cancers), persuadés que le régime suffisait. Plusieurs aggravations sévères et décès ont été signalés.

Le régime a aussi favorisé une défiance envers la médecine moderne fondée sur les preuves scientifiques tangibles. Les attaques contre médecins et chercheurs ont conduit certains patients à refuser examens, médicaments ou vaccins.

Sur le plan social, des tensions familiales sont apparues: certains patients préféraient suivre les conseils des réseaux sociaux plutôt que ceux de leurs médecins. Sur le plan économique, la baisse de consommation de certains produits (œufs, poulet, produits laitiers, légumineuses) a fragilisé des filières agricoles, surtout avicoles, entières.

Face à ces dérives, les autorités égyptiennes ont pris des mesures fermes visant à protéger la santé publique et à limiter la propagation de fausses informations:

• Radiation définitive du Dr Al Awadi de l’Ordre des médecins.

• Fermeture de son cabinet et de sa clinique.

• Interdiction de diffusion de ses vidéos et publications par le Conseil suprême des médias.

• Suppression des contenus par l’Autorité nationale de régulation des télécommunications

Pour une alimentation équilibrée et fondée sur la science

Contrairement au régime Tayibat, la nutrition moderne repose sur la diversité alimentaire. Les instances internationales (OMS, FAO) recommandent de consommer:

• Fruits et légumes variés.

• Céréales complètes et légumineuses.

• Sources de protéines diversifiées (poisson, volailles, œufs, viandes rouges en quantité modérée).

• Limitation des produits ultra-transformés, du sucre, du sel et des graisses saturées.

• Privilégier les huiles végétales de qualité, notamment l’huile d’olive.

Le régime méditerranéen, validé scientifiquement, est communément associé à une réduction du risque de maladies cardiovasculaires, diabète de type 2 et certains cancers, ainsi qu’à une meilleure longévité.

Enfin, les experts rappellent l’importance d’un mode de vie équilibré: manger selon ses besoins énergétiques, respecter la satiété, boire souvent principalement d’eau et pratiquer une activité physique régulière. Aucun aliment n’est totalement interdit, mais certains doivent être consommés avec modération.

Conclusion

Le régime Tayibat illustre les dangers des discours nutritionnels simplistes et non validés. Mélangeant quelques conseils pertinents avec des exclusions arbitraires et des promesses spectaculaires, il a séduit un large public mais a entraîné des conséquences graves et préjudiciables.

La science rappelle qu’une alimentation équilibrée repose sur la diversité et la modération, et qu’elle ne peut se substituer aux traitements médicaux.

Ridha Bergaoui

