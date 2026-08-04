OPPO lance l'A6c en Tunisie: la nouvelle référence du segment d'entrée de gamme en matière de durabilité et de fluidité

OPPO a annoncé aujourd'hui le lancement de l'OPPO A6c en Tunisie. Positionné comme la nouvelle référence du segment en matière de durabilité et de performance à long terme, l'A6c allie un design élégant inspiré des modèles haut de gamme, une autonomie exceptionnelle et une fluidité fiable, le tout dans un produit accessible.

Un design élégant digne d'un haut de gamme

L'OPPO A6c se démarque des codes esthétiques habituels de l'entrée de gamme grâce à un module photo horizontal audacieux inspiré des modèles haut de gamme et à un design aux bords arrondis (R-corner) offrant un confort ergonomique optimal. Fabriqué grâce aux techniques de pointe d'OPPO, l'A6c est disponible en deux coloris dynamiques — Blanc Plume et Marron Pierre — avec une finition texturée exclusive « Feather » et un effet 3D Dynamic Glow qui lui confèrent une apparence et une finition dignes d'un smartphone haut de gamme.

Batterie de 6 600 mAh de niveau supérieur avec une durabilité de 6 ans

Au cœur de l'A6c se trouve une imposante batterie de 6 600 mAh, offrant jusqu'à 26,5 jours d'autonomie en veille, 25,31 heures de lecture vidéo sur YouTube ou 11 heures de jeu en continu. Conçue pour durer, cette batterie affiche une durée de vie exceptionnelle de 6 ans, conservant des performances optimales au fil des années d'utilisation quotidienne. Pour plus de praticité, l'A6c prend en charge la charge filaire 15 W ainsi que la charge filaire inversée 5 W, permettant de recharger facilement des accessoires ou d'autres appareils lors de vos déplacements.

Écran ultra-lumineux 120 Hz et expérience de jeu fluide

Pour une expérience visuelle immersive, l'OPPO A6c est doté d'un écran Ultra-lumineux 120 Hz associé à un processeur Octa-Core et à un stockage UFS 2.2. Cette configuration matérielle garantit une navigation quotidienne fluide ainsi qu'une expérience de jeu stable et sans ralentissement, avec des performances allant jusqu'à 60 images par seconde sur des titres comme Mobile Legends: Bang Bang.

Protection de fluidité sur 48 mois et résistance IP64 à l’eau et à la poussière

Conçu pour des performances fiables sur le long terme, l'A6c répond à la certification de protection de fluidité 48 mois d'OPPO, garantissant une expérience utilisateur rapide et fluide même après quatre années d'utilisation. Il bénéficie également d'une résistance à l'eau et à la poussière IP64, ainsi que des fonctions Splash Touch et Oily-Hand Touch, assurant une réactivité précise de l'écran même avec les mains mouillées ou grasses.

Une expérience photo intelligente et sans effort, propulsée par l'IA

L'A6c propose une expérience photo intelligente et sans effort grâce à une suite complète de fonctionnalités photographiques optimisées par l'IA. Associés au capteur principal Ultra-Clair de 13 MP avec mode haute résolution 50 MP et au capteur frontal de 5 MP, des outils créatifs tels que le Mode Portrait, le Mode Nuit et la Retouche s'associent à des fonctionnalités d'IA avancées, notamment AI Smart Image Matting 2.0, AI Clear Face et AI Eraser, pour aider les utilisateurs à capturer des photos plus nettes et plus détaillées et à libérer leur créativité en quelques gestes seulement.

Un engagement exclusif: la garantie officielle de 2 ans d'OPPO en Tunisie

Contrairement à toute autre marque de smartphones présente sur le marché Tunisien, OPPO offre une garantie complète de 2 ans (24 mois) sur l'ensemble de ses produits en Tunisie, y compris le nouveau A6c. Cette garantie exclusive offre aux consommateurs tunisiens une tranquillité d'esprit totale tout au long de l'utilisation de leur smartphone.

Prix et disponibilité

L'OPPO A6c sera disponible à partir du 4 août dans toute la Tunisie, auprès des revendeurs officiels et distributeurs agréés. L’OPPO A6c est proposé au prix public conseillé de 699 DT. À l'occasion de son lancement, des écouteurs sans fil sont offerts pour tout achat d'un OPPO A6c, dans la limite des stocks disponibles.

