Qui est Siwar Chaabani, conservatrice du Musée romain et paléochrétien de Dermech, Carthage

• Diplôme universitaire de technologie en architecture, Institut supérieur des technologies de l’environnement, de l’urbanisme et du bâtiment, Carthage, 2005.

• Etudes en master de recherche en sciences du patrimoine et archéologie islamique, faculté des Sciences humaines et sociales, 2023, Tunis.

• Technicienne en chef à la Direction du développement muséographique, INP depuis 2007.

• Fonction actuelle: conservatrice du Musée romain et paléochrétien de Dermech, Carthage.

Principales réalisations

• Contribution à l’exposition «Lieux saints partagés», Musée national du Bardo, 2016-2017.

• Contribution à l’exposition «Humbert in Tunisia», Musée national du Bardo, 2017.

• Scénographie de l’exposition organisée à l’occasion du 60e anniversaire de la création de l’INP, 2018.

• Participation à l’exposition «Lois d’antan…Bardo d’antan» dans le cadre de la valorisation du Palais du Bardo, 2020.

• Scénographie de l’exposition «L’habit traditionnel, identité nationale et particularités régionales», à l’occasion du mois du patrimoine, Oudhna, 2022.

• Scénographie et circuit de visité de la Salle du Tribunal au Palais du Bardo, 2025.

• Scénographie du Musée romain et paléochrétien de Dermech, Carthage, 2023-2025.

