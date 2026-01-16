Français
Who's Who - 16.01.2026

Qui est Siwar Chaabani, conservatrice du Musée romain et paléochrétien de Dermech, Carthage

Diplôme universitaire de technologie en architecture, Institut supérieur des technologies de l’environnement, de l’urbanisme et du bâtiment, Carthage, 2005.

Etudes en master de recherche en sciences du patrimoine et archéologie islamique, faculté des Sciences humaines et sociales, 2023, Tunis.

Technicienne en chef à la Direction du développement muséographique, INP depuis 2007.

Fonction actuelle: conservatrice du Musée romain et paléochrétien de Dermech, Carthage.

Principales réalisations

Contribution à l’exposition «Lieux saints partagés», Musée national du Bardo, 2016-2017.

Contribution à l’exposition «Humbert in Tunisia», Musée national du Bardo, 2017.

Scénographie de l’exposition organisée à l’occasion du 60e anniversaire de la création de l’INP, 2018.

Participation à l’exposition «Lois d’antan…Bardo d’antan» dans le cadre de la valorisation du Palais du Bardo, 2020.

Scénographie de l’exposition «L’habit traditionnel, identité nationale et particularités régionales», à l’occasion du mois du patrimoine, Oudhna, 2022.

Scénographie et circuit de visité de la Salle du Tribunal au Palais du Bardo, 2025.

Scénographie du Musée romain et paléochrétien de Dermech, Carthage, 2023-2025.
 

