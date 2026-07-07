Le patrimoine maritime de la Tunisie: les magnifiques phares de ses côtes

Véritables sentinelles des côtes tunisiennes, les phares et balises constituent un patrimoine maritime d'une richesse exceptionnelle. Ils invitent à un voyage fascinant entre histoire, architecture et passion de la mer.

Livré à lui-même dans cette immense mer, le marin cherche depuis l’aube des temps à se repérer. Il fraye son chemin à l’approche des côtes, îles et récifs, craignant d’échouer dans le sable ou, pire, de heurter des rochers pouvant briser son embarcation.

Bouées, phares et balises sont ses repères, ses alliés. Véritables monuments d’architecture et pièces de patrimoine, les phares ont toujours jalonné la navigation maritime, constituant son système de signalisation, avec ses feux, ses codes et sa réglementation. Que de vies sauvées, que de navires épargnés du désastre, que de catastrophes évitées! Les armateurs sont les premiers à s’en soucier, leurs assureurs aussi. Pas de commerce maritime sans signalisation, tous l’ont compris et tous s’y sont mis.

A ce jour, il est de tradition qu’une cloche sonne dans la salle du Lloyds Register of Shipping, à la Bourse de Londres, toutes les fois que l’annonce est faite de la perte d’un navire de plus de 100 t dans le monde. Pays côtier par excellence, la Tunisie, au cœur de la Méditerranée, aligne sur ses rivages et au sommet de ses îles, tel un chapelet, un réseau de 19 phares. De l’île Galiton, La Galite, Ras Angela au Nord, au Cap Bon, île Kuriat (Monastir), Thyna (Sfax) et Taguermesse (Djerba), chacun est à lui seul un monument, une histoire, une vie. Isolés sur les îles habitées ou non, en pleine zone résidentielle comme à Sidi Bou Saïd, au centre-ville, comme à Sousse et Mahdia ou loin des agglomérations, chaque phare a son histoire, son charme particulier, son âme. Tout un univers que vous fait découvrir Leaders, en exclusivité, grâce au Service des phares et balises du ministère de la Défense nationale et au concours de l’Apal.

Comment est né le système de signalisation maritime en Tunisie et pourquoi Ahmed Bey a fait construire en 1841 le premier phare, celui de Sidi Bou Saïd ? Quelles sont les caractéristiques pionnières au monde des phares de Thyna et de Taguermesse ? Qui sont les gardiens de phare et comment vivent-ils ? Voyage dans un monde merveilleux.

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