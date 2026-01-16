Qui est Sihem Aloui, Agrégée et docteur en histoire ancienne

Agrégée et docteur en histoire ancienne. Thèse « Les provinces romaines d’Afrique sous Constantin le Grand», FSHS, Tunis.

Ex-conservatrice du Musée romain et paléochrétien de Dermech.

Travaux muséographiques

• Membre de l’équipe scientifique du projet de réaménagement de la salle du tribunal à l’ARP, 2025.

• Membre de l’équipe scientifique de réaménagement du Musée romain et paléochrétien de Dermech 2024-2025

