Qui est Sihem Aloui, Agrégée et docteur en histoire ancienne
Agrégée et docteur en histoire ancienne. Thèse « Les provinces romaines d’Afrique sous Constantin le Grand», FSHS, Tunis.
Ex-conservatrice du Musée romain et paléochrétien de Dermech.
Travaux muséographiques
• Membre de l’équipe scientifique du projet de réaménagement de la salle du tribunal à l’ARP, 2025.
• Membre de l’équipe scientifique de réaménagement du Musée romain et paléochrétien de Dermech 2024-2025
