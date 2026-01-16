Who's Who - 16.01.2026
Qui est John H. Humphrey, archéologue
John H. Humphrey, né en 1948
Etudes à l’Université de Cambridge et au College Bryn Mawr
Professeur à l’Université du Michigan de 1974 à 1994.
Directeur des fouilles de l’Université du Michigan à Carthage, dans le cadre de la campagne internationale de l’Unesco, et à Lepti Minus.
Travaux muséographiques : Musée de Dermech, 1984, Musée de Lamta, 1994.
Fondateur du Journal of Roman Archaeology en 1998.
Distinction: Gold Medal Award for Distinguished Archaeological Achievements, the Archaeological Institute of America, 2010.
Publications: Roman circuses, arenas for chariot racing, Berkeley University of California Press, 1986.
