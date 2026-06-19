Mondial 2026: que faut-il savoir sur le Japon, deuxième adversaire de la Tunisie?

Par Mohamed Kilani - La professionnalisation et l’essor du football ont démarré avec la fondation de la Japan League en 1993 qui a transformé le paysage, popularisant le football et améliorant la formation.

Le Japon est l'une des nations les plus titrées en Coupe d'Asie, avec des victoires en 1992, 2000, 2004 et 2011.

• Superficie: 378 000 km2

• Population 2025: 124 000 000 habitants

• Nombre de licenciés en football: non disponible

• Classement AFC, mai 2026: 1er

• Classement Fifa, mai 2026: 18e

Coupe du monde

• 1998: première participation à la Coupe du monde en France, 3 matches, 3 défaites.

• 2002: Co-organisateur avec la Corée du Sud, le Japon atteint les huitièmes de finale pour la première fois, Turquie - Japon 1-0.

• 2006: 2 défaites, 1 nul.

• 2010: huitièmes de finale Paraguay - Japon 0-0 tab 5-4.

• 2014: 2 défaites, 1 nul.

• 2018: huitièmes de finale Belgique - Japon 3-2.

• 2022: au Qatar, le Japon bat l'Allemagne et l'Espagne, atteignant de nouveau les huitièmes de finale, Croatie - Japon 1-1 tab 3-1.

Sélectionneur actuel: Hajime Moriyasu. Il est en poste depuis 2018, menant l'équipe vers une flexibilité tactique accrue.

Confrontations avec la Tunisie

• 14 juin 2002 (CM): Tunisie-Japon 0-2

• 8 octobre 2003: Tunisie-Japon 0-1

• 27 mars 2015: Japon-Tunisie 2-0

• 14 juin 2022: Japon-Tunisie 0-3

• 17 octobre 2023: Japon-Tunisie 2-0

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