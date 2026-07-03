Il y a un an nous quittait Chawki Gaddes

Difficile de faire son deuil ! Un an après son décès le 4 juillet 2025, Chawki Gaddes est fortement présent à l’esprit de tous. Cheville ouvrière de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, tout comme de l’association tunisienne du droit constitutionnelle, «il avait toujours le cœur sur la main pour les amis et pour le pays» déplorait sa mort Salsabil Klibi. Ce «juriste entre l’art et la science» comme le qualifiera Yadh Ben Achour avait été le pionnier de l’introduction de l’informatique à la faculté et de l’initiation à ses utilisations tant à ses enseignants que ses étudiants, en plus des équipes administrative. Chawki Gaddes était un ardent défenseur de la protection des données personnelles et c’est ainsi qu’il a été le premier président élu de l’Instance nationale de protection des données personnelles, l’INPDP (2015 – 2023).

C’était «un homme honnête», témoignera Slim Laghmani. Il a suivi en sa vie les règles fondamentales de la justice: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere (vivre honnêtement, ne pas faire de tort à autrui, donner à chacun ce qui lui revient).

Chawki était un homme poli, prévenant et serviable… un homme généreux, un homme à principes.

«Il dégageait une énergie positive extraordinaire, tellement rare maintenant», souligne le doyen Farhat Horchani. Il a «mérite incontestable», ajoutera pour sa part, le doyen Mohamed Salah Ben Aissa.

Vivement éplorée par son décès, son épouse la Professeure Salwa Hamrouni, lui fera la grande promesse de poursuivre son combat pour la protection des données personnelles. Un engagement qui prend toute sa valeur.

Allah Yerhamou

Lire le dossier spécial que lui avait consacré Leaders en août 2025 avec les textes des hommages rendus à son égard.

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