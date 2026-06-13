Suède–Tunisie: qui est le premier adversaire des Aigles de Carthage au Mondial 2026 ?

L’équipe de Suède a arraché sa qualification in extremis. C’est que l’actuelle génération a rencontré d’énormes difficultés dans la phase de poules terminant dernière de son groupe, sans la moindre victoire. Mais, favorisée par ses résultats en Ligue des Nations, elle a été repêchée, décrochant son billet aux dépens de la Croatie (3-1) puis la Pologne (3-2).

• Superficie: 450 000 km2

• Population 2025: 10 605 000 habitants

• Nombre de licenciés en football: 240 000 dont 56 000 femmes

• Classement Fifa, mai 2026: 38e

Coupe du monde

• 1934: première participation à la Coupe du monde en Italie. Quarts de finale Allemagne-Suède 2-1.

• 1938: demi-finale Hongrie-Suède 5 - 1

• 1950: troisième (2e tour tournoi à quatre)

• 1958: finaliste en Suède, Suède-Brésil 2-5

• 1970: 1 victoire, 1 nul et 1 défaite

• 1974: qualifiée au second tour, formule tournoi

• 1978: 1 nul, 2 défaites

• 1990: 3 défaites

• 1994: troisième, Suède - Bulgarie 4-0

• 2002: huitièmes de finale, Sénégal - Suède 2-1, après prolongations

• 2006: huitièmes de finale, Allemagne - Suède 2-0

• 2018: quarts de finale Angleterre - Suède 2-0.

Sélectionneur actuel: Graham Potter (Angleterre), depuis octobre 2025.

Confrontations avec la Tunisie

• 28 février 1976: Tunisie-Suède 1-1

• 2 avril 1992: Tunisie-Suède 0-1

• 10 février 2003: Tunisie-Suède 1-0

• Jeux olympiques 1988: Tunisie-Suède 2-2

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