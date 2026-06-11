Coupe du monde: chronologie des participations de la Tunisie (1978-2026)

Par Mohamed Kilani

1978 • Argentine: L'exploit historique

La Tunisie marque l'histoire du football mondial en devenant la toute première nation africaine à remporter un match de phase finale, en battant le Mexique (3-1). Elle décroche aussi un nul prestigieux face à l'Allemagne de l'Ouest (0-0), tenante du titre, mais rate la qualification d'un rien.

1998 • France: Le retour après 20 ans

Après deux décennies d'absence, les Aigles de Carthage reviennent sur la scène mondiale. Tombés dans un groupe relevé avec l'Angleterre et la Colombie, ils essuient deux défaites avant de sauver l'honneur grâce à un nul contre la Roumanie (1-1).

2002 • Corée du Sud / Japon: La continuité

Une phase de poules compliquée marquée par des revers contre la Russie et le Japon (pays hôte). Le moment fort reste le superbe coup franc de Raouf Bouzaiene qui permet d'arracher un point face à la Belgique (1-1).

2006 • Allemagne: Le rendez-vous manqué

Menée par Roger Lemerre, la Tunisie entame son tournoi par un nul spectaculaire contre l'Arabie Saoudite (2-2, égalisation de Radhi Jaïdi à la 92e minute). Malheureusement, les défaites face à l'Espagne et l'Ukraine scellent une nouvelle fois leur élimination.

2018 • Russie: La fin de la disette

Après avoir manqué deux éditions, la Tunisie retrouve la Coupe du monde. Face aux monstres qu'étaient l'Angleterre et la Belgique, la marche était trop haute. Cependant, les Tunisiens s'offrent leur deuxième victoire historique en Coupe du Monde en battant le Panama (2-1).

2022 • Qatar: Le chef-d'œuvre insuffisant

Solide face au Danemark (0-0) mais piégée par l'Australie (0-1), la Tunisie réalise l'un des plus grands exploits de son histoire lors du dernier match en battant la France (1-0), championne du monde en titre, grâce à un but de Wahbi Khazri. Malgré 4 points, ils échouent cruellement à un petit point de la qualification.

2026 • États-Unis / Canada / Mexique: La campagne historique

La Tunisie s'est qualifiée avec brio pour cette édition élargie à 48 nations en réalisant un exploit mondial inédit lors des éliminatoires de la CAF : elle termine sa campagne d'Afrique totalement invaincue (9 victoires, 1 nul) et sans encaisser le moindre but (22 buts marqués, 0 encaissé).

Un dossier complet qui vous servira de guide, à télécharger.

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