Moncef Baati: Slim Laghmani, une source de fierté

Je commence par adresser les félicitations du Comité Directeur de l’Association Tunisienne pour les Nations Unies au professeur Slim Laghmani pour sa brillante élection dès le premier tour.

Cette élection est source de fierté pour professeur Laghmani, ses amis et ses proches, pour cette Faculté et pour notre pays et constitue un apport au Tribunal international du droit de la mer.

1. Source de fierté pour professeur Laghmani, ses amis et ses proches

Professeur émérite, homme de science et de rigueur, comme en attestent ses écrits abondants en matière de droit international. Homme de principe et d’engagement. Son plaidoyer – j’utilise cette expression à bon escient et non la terminologie officielle, exposé oral - devant la cour Internationale de Justice, au nom de la Tunisie, au sujet du génocide à Gaza, qu’on a vécu ensemble dans une salle pas loin de celle-ci, constitue une illustration de la démarche du professeur Laghmani empreinte de rigueur juridique et un engagement dans la retenue qui sied au valeureux intellectuel.

En matière d’engagement, professeur Laghmani ne se dérobe pas, au contraire il assume, voire revendique. Au détour d’un prologue de son dernier ouvrage « L’ordre Juridique International, Une Théorie tiers Mondiste », il se dégage de l’objectivité en soulignant, je cite: «L’objectivité est en sciences humaines impensable».

En tant qu’enseignant de droit international, il s’impose des limites en précisant qu’il ne soutient que les approches juridiquement soutenables et qui favorisent les droits humains et la démocratie, les thèses des pays qui luttent contre l’oppression ou celles des pays du tiers monde.

2. Source de fierté pour cette faculté

Cette faculté qui a tant donné aux Nations Unies est pionnière avec l’élection du professeur feu Abdelfattah Amor et des professeurs Yadh ben Achour et Hatem Kotrane, en qualité d’experts des organes de traités en matière des droits de l’homme.

Avec l’élection, il y a deux ans, du professeur Haykel Ben Mahfoudh, juge à la cour pénale internationale et votre élection professeur Slim Laghmani juge au tribunal international du droit de la mer, cette faculté a inauguré un nouveau cycle visant les instances judiciaires des Nations Unies.

L’Association Tunisienne pour les Nations Unies, partenaire de cette faculté mesure l’importance de ces réalisations dans la motivation des étudiants et la préparation des générations futures à mieux s’approprier le multilatéralisme et le droit international.

3. Source de fierté pour la Tunisie

Votre élection professeur Laghmani constitue un retour à cette instance dont notre pays a été l’un des membres fondateurs. Feu Mohamed Mouldi Marsit a siégé au sein de ce tribunal tout de suite après sa mise en place en 1996.

Cette élection souligne l’engagement de notre pays en faveur de la Convention de Montego Bay et des instances qu’elle a créées ainsi que son attachement au droit international.

4. Cette élection constitue enfin un apport précieux pour le tribunal

En plus de votre attachement aux valeurs et principes que j’ai évoqués ci-haut et qui doivent habiter tous les juges nationaux ou internationaux, vous apportez avec vous une expérience unique résultant de plusieurs années passées au sein de la commission nationale du droit de la mer.

Votre participation assidue et active pendant neuf ans comme l’a souligné le représentant du Ministère de la Défense Nationale, ainsi que celle de nombreux professeurs de cette faculté dont le doyen Fadhel Moussa et le professeur émérite Rafaa Ben Achour et d’autres qui nous ont quittés dont je cite Lazhar Bououni et Habib Slim, ont permis à la commission nationale de réaliser un travail de grande qualité entre autres la définition de la frontière maritime entre la Tunisie et l’Algérie.

Qu’il me soit permis de rendre hommage à l’amiral Tarek Faouzi El Arbi pour la manière exemplaire dont il a conduit des années durant les travaux de cette commission. Ces hommages vont également aux officiers et hauts cadres du Ministère de la Défense Nationale qui ont piloté les travaux de cette importante institution nationale.

Si Slim, l’un des poèmes célèbres de votre père feu Ahmed Laghmani, est intitulé: "دم في علاك" que je traduirais: persévère en côtoyant les cimes, c’est ce que nous tous présents dans cette salle vous souhaitons.

Encore une fois, félicitations.

Moncef Baati

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