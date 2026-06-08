Mondial 2026: La fête planétaire

Dossier élaboré par Mohamed Kilani - Le monde entier retiendra son souffle dès le 11 juin 2026, avec le coup d’envoi de la 23e édition de la Coupe du monde de la Fifa 2026. Dans un nouveau format élargi à 48 équipes, cette compétition sportive la plus importante se déroulera dans trois pays d’Amérique du Nord, à savoir le Canada, les Etats-Unis d’Amérique et le Mexique, qui ont mobilisé 16 villes hôtes déjà en effervescence. Le match d’ouverture aura lieu au mythique stade Azteca au Mexique, tandis que la finale se jouera le 19 juillet 2026 au stade MetLife dans le New Jersey, aux États-Unis. Pendant 39 jours, la fête sera partout.

Les mascottes Canada: Maple™ l’élan Né pour les grands espaces, l'élan Maple sillonne les provinces et territoires du Canada, tissant des liens avec les habitants et embrassant la riche culture du pays. Tantôt artiste, mélomane ou gardien de but émérite, Maple se distingue par sa créativité, sa résilience et sa personnalité bien affirmée. Réputé pour ses arrêts de grande classe, son courage et son tempérament de leader, Maple brille par son goût de l’aventure et son instinct infaillible. Mexico: Zayu™ le jaguar Tout droit venu de la jungle du sud du Mexique, le jaguar Zayu incarne le dynamisme et la fascinante histoire du pays. Si son nom est synonyme d’unité, de force et de joie, Zayu se mue sur le terrain en un redoutable attaquant dont l’ingéniosité et l’agilité exceptionnelles font trembler les défenses adverses. En dehors du terrain, Zayu fait rayonner la culture mexicaine à travers la danse, la cuisine et les traditions, unissant les peuples par-delà les frontières avec passion et fierté. Au-delà du sport, Zayu symbolise la convivialité et la richesse culturelle du Mexique, portant l’âme de son pays où qu’il aille. Etats-Unis d’Amérique: Clutch™ le pygargue à tête blanche Doté d’une insatiable soif d’aventure, le pygargue à tête blanche Clutch survole les États-Unis, fondant sur chaque culture, chaque sport et chaque moment avec une curiosité et un optimisme sans bornes. Intrépide sur le terrain et souverain en dehors, Clutch montre l’exemple, inspirant ses coéquipiers, motivant ses troupes et abordant chaque difficulté comme un défi à relever. Charismatique et passionné de sport, Clutch fédère les personnes autour de lui partout où il va, comme tous les grands milieux de terrain, et prouve qu’un vol majestueux est avant tout une affaire de détermination, de passion et de liberté. (Source : Fifa)

Cet événement planétaire, attendu avec impatience par les supporters aux quatre coins du monde, suscite un intérêt particulier en Tunisie, puisque l’équipe nationale y prend part parmi huit sélections arabes qualifiées. Cette 7e participation ne manque pas de raviver le souvenir de l’épopée de l’Argentine 1978 qui avait fait briller l’équipe nationale grâce à l’ingéniosité de ses grands virtuoses.

Pour l’édition 2026, le sélectionneur national Sabri Lamouchi n’a pas caché toute la difficulté qui a été la sienne pour choisir, «seul», les 26 joueurs qui auront à défendre les couleurs nationales. «Ce n’est peut-être pas la meilleure équipe, reconnaît-il, mais la plus harmonieuse», nourrissant l’espoir d’aller le plus loin possible dans les qualifications. Lors du premier tour, l’équipe de Tunisie jouera deux matchs au Mexique et un troisième aux Etats-Unis d’Amérique. C’est ainsi qu’elle entamera sa première rencontre contre la Suède, le 14 juin, à Monterrey (Mexique), avant d’affronter le Japon, le 20 juin, au même stade. Elle se déplacera ensuite à Kansas City, pour jouer contre les Pays-Bas, le 25 juin.

Tournant historique pour le football arabe, estiment les analystes, cette édition verra la participation pour la première fois de huit sélections arabes: la Jordanie, le Maroc, la Tunisie, l’Algérie, l’Égypte, le Qatar, l’Arabie saoudite et l’Irak.

La compétition réunira également plusieurs des plus grandes stars du football mondial, notamment des joueurs incarnant les rêves de toute une région, tels qu’Achraf Hakimi, l’international égyptien Mohamed Salah, la vedette jordanienne Moussa Al-Taamari et la star qatarie Akram Afif. Elle verra aussi la participation des grands noms habituels du football mondial comme Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar et Kylian Mbappé, aux côtés d’une nouvelle génération de jeunes talents prometteurs qui chercheront à prouver leur valeur et à inscrire leur héritage à travers les matchs à venir.

Fidèle à sa tradition depuis la Coupe du monde Russie 2018, Leaders vous propose dans ce dossier un florilège d'informations et d'analyses susceptibles de vous éclairer sur les enjeux, les protagonistes et le contexte général.

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