Messi, Ronaldo, Mbappé, Salah, Hakimi et Haaland: les icônes du Mondial 2026

Par Mohamed Kilani

Mohamed Salah: Une ambition ultime

Mohamed Salah n'est pas un footballeur comme les autres. Ni sa physionomie, ni son style de jeu, ni sa personnalité n’obéissent à une norme commune. De Bâle à Chelsea, de La Fiorentina à la Roma, il a su voyager et progresser. L'Egyptien, natif de Nagrig (Egypte) en 1992, sera ensuite l'artisan d’une carrière brillante à Liverpool où son séjour dure depuis 2017, couronné par 10 titres, toutes compétitions confondues. Avec 257 buts en 440 matches, il a pu intégrer le gotha très sélectif du club en concurrence avec des monstres tels Kenny Dalglish, Ian Rush, Steven Gérard, etc.

Ayant frôlé à plusieurs reprises le Ballon d'or, il a néanmoins conquis le cœur du public dont on mesure les exigences et la fidélité. En Amérique, il compte rivaliser avec les meilleurs et gratifier les Egyptiens de ses exploits. Avec ses 66 buts en 114 sélections, et eu égard aux déceptions aux finales perdues de la CAN, il semble capable d’une réaction d’amour-propre A suivre avec intérêt et curiosité.

Messi: Le dernier challenge

Lionel Messi est la plus impressionnante intelligence footballistique du 21e siècle. L'Argentin de Rosario a atterri à Barcelone à treize ans avec un handicap de croissance et sera sauvé par un miracle scientifique pour réaliser à son tour des miracles techniques qui seront tous immortalisés par l'image télévisuelle et les commentaires conséquents.

Enfin champion du monde en 2022, huit fois Ballon d'or, plus de 900 buts à son actif, il se présente comme une véritable attraction chez lui aux États-Unis où il opère à l’Inter de Miami, après deux saisons approximatives au PSG aux côtés de Neymar et Mbappé.

Son désir de confirmer 2022 et de soulever un second trophée est quasiment son dernier challenge. A trente-neuf ans, le défi est sans doute excitant pour lui autant que pour son équipe qui a survolé les éliminatoires lors d'un tournoi marathon de seize rencontres dont on devine l'intensité et la charge émotionnelle.

Les Américains seront sans doute les supporters d'appoint pour les Argentins qui se déplaceront en masse pour apporter leur contribution dans l'édifice projeté.

Cristiano Ronaldo: Le phénomène

Voici un footballeur hors normes. A quarante et un ans il demeure un compétiteur de premier plan. Insatiable, performant, passionné par le jeu et pour le jeu, il continue à impressionner pour constituer un spectacle à lui seul.

Doté d'une morphologie impressionnante, le Portugais a fait de l'insatisfaction un moteur incomparable et indispensable. Ayant voyagé entre différentes cultures sportives et sociales, Portugal, Angleterre (2 fois), Espagne, Italie, Arabie Saoudite, il ne semble pas annoncer l'échéance finale. A l'approche de ses 1 000 buts, il se montre régulier et performant. Cette Coupe du monde sera la sienne, celle des adieux à la compétition. C'est pourquoi il est l'attraction particulière en rapport à son âge, son statut et son bilan. Les Portugais en Amérique piaffent sans doute d'impatience pour le soutenir et le conduire vers ses derniers retranchements avec l'espoir d'être récompensés en retour et de le récompenser pour l'ensemble de sa carrière, de son œuvre, car c'en est une.

Mbappé: Revenir au top

La fulgurante ascension de Kilian Mbappé dès l'âge de dix-sept ans, à Monaco, était annonciatrice d’une carrière prodigieuse. Son transfert au PSG s'inscrivait dans un projet ambitieux visant la Champions League. Mais l'objectif n'a pas été atteint malgré une finale arrachée en 2022 et non couronnée face au Bayern.

L'ambition du joueur est toutefois intacte : il marque beaucoup de buts au PSG comme en équipe de France, remporte la Coupe du monde en 2018 et s'attaque à d'autres challenges dont le Ballon d'or. Son transfert au Real Madrid constitue un très long feuilleton et finit par se concrétiser en 2024. Au lieu d'en tirer des dividendes immédiats, c'est le PSG qui connaît le couronnement sans lui, un camouflet auquel est venu s’ajouter un litige financier.

Au Real, les débuts approximatifs ne durent pas puisqu’après 100 rencontres, il a cumulé 85 buts, un ratio rare en ces temps. Mais les couronnements ne suivent pas et la position du joueur devient délicate, voire conflictuelle, avec le public qui appelle à s’en séparer. La Coupe du monde 2026 se présente ainsi comme celle de la rédemption personnelle et de la réparation morale.

La France, d'un côté, et Madrid de l'autre, deviennent pour Mbappé des vigiles intransigeants. Ce sera là le plus dur challenge du joueur depuis son irruption dans le monde du football de haut niveau.

Hakimi: Le défenseur volant

Voilà un joueur qui a su faire de son talent et sa volonté une véritable saga.

Achraf Hakimi, né le 4 novembre 1998 à Madrid, prend très tôt conscience de la chance qui se présente : c'est Borussia Dortmund, le champion d'Europe en 1997, qui le recrute en 2018 en provenance du Real où il a été formé. Ce challenge l'excite, le mobilise et l'installe dans un tout autre mode de vie. La rigueur allemande aidant, il fait un excellent apprentissage du haut niveau et retient l'attention des autres grands clubs. Et c'est une autre grande pointure européenne qui le sollicite, l'Inter de Milan. La tendance devient haussière, le défenseur volant poursuit ses performances et se présente comme un compétiteur hors normes.

En 2021, le tournant de sa vie annonce des lendemains exceptionnels, le PSG voit en lui l'oiseau rare et met le paquet pour l'arracher à l'Inter. La cagnotte est rapidement amortie avec une rentabilité exceptionnelle puisqu'il devient l'une des pièces maîtresses de Luis Enrique. Le triomphe en League des Champions en 2025 couronne son parcours intermédiaire et annonce d'autres distinctions avec de réelles chances pour briguer le Ballon d'Or. Il n’est pas loin d’être considéré comme le meilleur latéral du monde.

En Coupe du monde, il espère conduire le Maroc le plus loin possible et rééditer l'exploit de 2022.

Haaland: L’extraterrestre

Quand Erling Haaland, 1m 95, entame sa carrière à Manchester City, les supporters du club ont rapidement compris pourquoi le contrat du joueur est ficelé avec une échéance de 2034.

Le joueur norvégien né à Leeds, en décembre 2000, s'est affirmé dès l'âge de 16 ans en Norvège avant de se familiariser avec le football d'élite à Salzbourg, en Autriche. A 22 ans, il commence à tutoyer la perfection avec un répertoire insolite conciliant efficacité et spectacle, une gamme de buts rappelant à certains égards un autre Scandinave, Ibrahimovic.

Le ratio de buts du joueur est unique, frôlant les 100%, toutes compétitions confondues. Il porte les espoirs des Norvégiens en Coupe du monde pour offrir à son équipe le statut d'outsider. Conscient de sa propre responsabilité dans cette compétition qui a suscité en Norvège une passion méconnue jusque-là, Haaland sera donc une attraction à lui seul pour confirmer un parcours exceptionnel aux éliminatoires (16 buts, 8 victoires en huit matches) et installer la Norvège durablement dans l'élite européenne et mondiale.

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