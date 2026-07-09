Établissements de signalisation maritime : Qu'ils soient isolés ou au cœur des médinas, chacun a son charme

Pas besoin d’aller loin, si vous êtes sur les côtes, pour faire connaissance avec les ESM, ces fameux établissements de signalisation maritimes. Au total, elles sont aux alentours de 500, une bonne partie appartient à l’Etat, les autres relèvent d’autres intervenants, y compris des privés. Si pour les phares, il faut aller dans des endroits stratégiques, vous trouverez dans les ports de commerce, comme ceux de La Goulette, Radès, Sousse ou Sfax, les ports de plaisance, les ports de pêche et les pêcheries, des balises et des bouées. Prise en charge depuis la fin du XIXème siècle par la Direction des travaux publics, la signalisation maritime est assurée par un Service des phares et balises qui a été transféré en mars 1970 au ministère de la Défense nationale.

Sa mission est double: d’abord, veiller à l’installation, au bon fonctionnement et à l’entretien des équipements de signalisation maritime fixes et flottantes. Mais aussi, représenter la République tunisienne au sein de l’Association internationale de signalisation maritime.

Aujourd’hui, ce sont plus de 300 personnes, presque tous des militaires, qui se déploient en mer et à terre, sur les rivages et dans les îles pour assurer les différentes missions. Parmi eux, on compte des cadres et responsables, des techniciens de balisage, des gardiens de phare et des embarqués. Le service s’appuie sur un centre de formation, des ateliers et une flotte de bateaux baliseurs (Sidi Bou Saïd, Taguermesse...), des vedettes de balisage (Galiton, Zembra...) et des embarcations de balisages.

Les prestations des Phares et Balises, fondées sur une précieuse expertise, ne se limitent pas uniquement à la Marine nationale mais bénéficient également aux autres opérateurs publics et privés, tant pour la pose que l’entretien des équipements de balisage. Une mission de première importance dans le monde maritime.