La transition énergétique, une urgence macroéconomique et stratégique pour la Tunisie

La Banque centrale de Tunisie considère que la transition énergétique non plus uniquement comme un enjeu environnemental, mais comme une véritable priorité macroéconomique et stratégique. Dans son rapport annuel pour 2025, elle met en garde contre la dépendance énergétique comme principale vulnérabilité. Le rapport insiste avec force sur le fait que le déficit énergétique représente désormais plus de la moitié du déficit commercial tunisien. La baisse continue de la production nationale d'hydrocarbures, conjuguée à l'insuffisance des nouvelles explorations, accroît la dépendance du pays aux importations d'énergie et constitue aujourd'hui le principal facteur de déséquilibre extérieur.

En 2025, le déficit énergétique s'est aggravé de 274 millions de dinars pour atteindre 11,144 milliards de dinars, représentant plus de la moitié du déficit commercial, lequel s'est creusé à 21,8 milliards de dinars (+15,2 %). Cette détérioration résulte essentiellement de la poursuite du recul de la production nationale d'hydrocarbures, qui a entraîné une chute de 30,2 % des exportations énergétiques, dans un contexte où la production pétrolière a encore diminué de 12 %. Pour la BCT, cette dépendance constitue désormais un enjeu stratégique qui impose d'accélérer les investissements dans les énergies renouvelables, de diversifier le mix énergétique et de relancer l'exploration afin de réduire la vulnérabilité extérieure du pays.

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