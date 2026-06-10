Yamal, Neymar, Kane, Vinicius, Courtois et Mané : les vedettes attendues de la Coupe du monde 2026

Par Mohamed Kilani

Mané: Le leader

Sadio Mané est l'un des meilleurs footballeurs africains de l'histoire. Son parcours le prouve et ses performances le confirment. Après un début initiatique à Metz, en 2011-12, le natif d'avril 1992 connaît à Salzbourg l'ascension avec les titres remportés et l'accession à la visibilité européenne. C'est ainsi que Southampton l'engage pour lui permettre de devenir l'un des animateurs de la Premier League. Liverpool le récupère alors pour lui offrir le cadre idéal qui lui permet de faire étalage de son répertoire technique avec une motricité et une vision qui impressionnent. Aux côtés de Salah, il s'épanouit et collectionne les trophées pendant six saisons pleines. Son bilan personnel est de 269 matches et 120 buts, tout en étant plusieurs fois nominé pour le Ballon d'or. Avec le Sénégal il a disputé 126 rencontres, remporté deux CAN, 2021, 2025, et marqué 53 buts.

En Coupe du monde, il espère conduire son équipe, qui est très redoutée, le plus loin possible au vu de ses atouts indéniables. Un challenge excitant et sans doute réalisable.

Neuer: Le symbole

A quarante ans, Manuel Neuer, 1m93, demeure l'un des meilleurs gardiens de but du monde. Le natif de Gelsenkirshen se présente comme un prétendant avec son équipe au titre de champion pour rééditer la performance de 2014 au Brésil.

Atout du Bayern depuis 2011, cet athlète impressionnant par sa taille et son assurance dans sa zone semble conserver sa verve de jeunesse et entend conduire ses jeunes équipiers le plus loin dans la compétition. Digne successeur des légendaires Maier et Kahn, son rêve est sans doute de les dépasser dans son palmarès mondial. Un challenge très excitant, sans doute le dernier.

Courtois: L’assurance

Meilleur gardien de but du monde à l'âge de 26 ans en 2018, Thibaut Courtois, 2m, figure parmi les meilleurs spécialistes de l'histoire. A dix-sept ans, il est titulaire à Genk, remportant le titre de champion de Belgique. Les recruteurs se manifestent rapidement pour l'installer d'abord à Chelsea ( 8 saisons), ensuite à l’Athletico Madrid (3 saisons), et enfin au Real depuis 2018. Il n’en glanera pas moins de douze titres avec une contribution substantielle reconnue.

Éveillé, solide sur ses appuis, excellent dans le timing lors des duels aériens, capable de réflexes improbables sur sa ligne, Courtois est sans doute l'un des atouts clés de son équipe.

En Coupe du monde, il constitue l'une des cartes maîtresses des Diables Rouges, désireux de remonter dans le classement Fifa qu’ils avaient dominé de 2018 à 2022.

Yamal: Le nouveau prodige

Il s'appelle Lamine Jamel Nasraoui Elbana. Depuis son affirmation à Barcelone à l'âge de seize ans, il est devenu célèbre sous le patronyme Lamine Yamal.

Né en Espagne en juillet 2007, de père marocain et de mère équatoguinéenne, le garçon impressionnait à seulement cinq ans par sa conduite de balle. Un indicateur qui ne trompe pas. A dix-huit ans, il a frôlé le Ballon d'or conquis par Dembélé en 2025.

Très tôt comparé à Messi, le nouveau prodige du football totalise déjà 151 matches et 49 buts au FC Barcelone. Longiligne, frêle, il dribble comme il respire, marque en s'amusant et offre un spectacle inouï. Sous contrat avec une clause libératoire de 1 milliard d'euros, il se transforme en phénomène de société tant son déploiement sur le terrain est susceptible de réunir les experts du football pour une analyse spécifique.

Blessé fin avril, sa convalescence de six semaines ne le privera pas de la Coupe du monde. Auréolé du titre de Champion d'Europe en Ligue des Nations, il entend caresser un nouveau trophée en Amérique là où la communauté hispanique l'attend pour jouir de ses exploits et le motiver au plus haut point pour offrir à l'Espagne une seconde consécration mondiale après celle de 2010.

Vinicius: Un registre singulier

Le Brésilien du Real Madrid est un attaquant atypique qui se distingue par la recherche de l'exploitation personnel à partir du flanc gauche à base de démarrages foudroyants et de crochets déroutants. Au club dès l'âge de 18 ans, en 2018, il a côtoyé Ronaldo et Benzama avant de s'associer avec Mbappé avec des fortunes diverses. Irrégulier dans ses prestations, il se manifeste par une déperdition d'énergie pour des futilités et la contestation abusive de l'arbitrage.

En Coupe du monde, il ressentira le poids de la responsabilité, avec son compère Neymar, le rescapé.

Son bilan personnel compte 3 titres de champion (2020, 2022, 2024) et 2 Ligues des Champions (2022, 2024) avec le Real où son compteur enregistre 127 buts en 397 rencontres. Un ratio en deçà de la valeur du joueur et symptomatique de son irrégularité et ses frasques...

Harry Kane: Le buteur-né

Depuis quelques années, Harry Kane est considéré comme le porte-drapeau de l’équipe d’Angleterre. Ce natif du 28 juillet 1993, aux qualités athlétiques impressionnantes avec ses 1m88, a fait une irruption fulgurante dans le circuit professionnel dès l’âge de dix-huit ans pour se frayer un chemin par son efficacité et un charisme froid mais combien marquant.

A Tottenham, de 2011 à 2023, il a disputé 435 matches, couronnés par 280 buts. Au Bayern, 146 matches et 143 buts, soit le ratio le plus élevé dans le monde, environ 100%. Son sens du placement, sa dextérité dans la zone de réparation et son excellent jeu de tête font de lui l’un des cinq meilleurs attaquants du monde.

Avec l’équipe de la Rose, 78 buts en 112 matches depuis 2015, il se présente comme un adversaire redoutable que craignent ses adversaires en Coupe du monde : Croatie, Ghana, Panama.

Neymar: Le virtuose

C'est le joueur-surprise de cette Coupe du monde. Le nom de Neymar a tenu en haleine tout le Brésil jusqu'à l'annonce de la liste des joueurs retenus pour la Coupe du monde par Ancelotti. Le soulagement du joueur et des admirateurs à l'annonce de sa convocation est un avant- goût de la ferveur des Cariocas au Mondial. Né le 5 février 1992, 1m75, ce virtuose du dribble, aussi provocateur que spectaculaire, a connu une carrière riche et mouvementée. A dix-sept ans, il conquiert tout le Brésil par son audace qui frise le culot au Santos. En quatre ans, il fait étalage de son jeu spectaculaire pour atterrir ensuite au Barça. En quatre ans, il côtoie Messi et cumule des titres avec l’année 2015 comme apogée: champion d'Espagne, d'Europe, et du monde Le transfert record à Paris ne lui offre que des titres nationaux malgré le concours de Mbappé et Messi. La parenthèse saoudienne dure deux saisons sans éclat, 7 matches, 1 but, et beaucoup d’indisponibilité. Le retour à Santos se poursuit en dents de scie avec la malchance des ennuis physiques.

Motivé désormais au plus haut point, il espère préparer sa retraite sous les meilleurs auspices. 124 matches et 79 buts - le record-, c’est son bilan en sélection. Mais son palmarès n'y compte aucun titre mondial. Cette fois-ci ? C'est le vœu de toute une nation.

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