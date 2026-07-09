Epson WorkForce DS : Accélérez la transformation numérique de vos documents

Epson enrichit son offre de solutions professionnelles en Tunisie avec les scanners à plat WorkForce DS-1730 et WorkForce DS-1760WN, deux modèles conçus pour répondre aux besoins croissants des entreprises en matière de dématérialisation, de productivité et d'optimisation des flux documentaires. Grâce à leur conception compacte, leurs performances élevées et leur grande simplicité d'utilisation, ces nouveaux scanners permettent aux organisations de gagner en efficacité tout en accompagnant leur transition vers des processus de travail numériques.

À cette occasion, Ali Kalboussi, Business Account Manager d'Epson en Tunisie et en Libye, a déclaré :“La gestion documentaire est aujourd'hui un levier stratégique de performance pour les entreprises. Avec les WorkForce DS-1730 et DS-1760WN, Epson met à la disposition des organisations tunisiennes des solutions de numérisation alliant rapidité, fiabilité et simplicité d'utilisation. Au-delà de la digitalisation des documents, ces scanners permettent d'automatiser les flux de travail, de faciliter le partage de l'information et d'améliorer durablement la productivité. Notre ambition est d'accompagner les entreprises dans leur transformation numérique grâce à des technologies innovantes, performantes et adaptées aux nouveaux modes de travail. » Une numérisation rapide au service de la productivité



Pensée pour les administrations, les établissements de santé, les banques, les cabinets d'expertise, les compagnies d'assurance ainsi que les PME, la gamme WorkForce DS permet de transformer rapidement les documents papier en fichiers numériques exploitables.

Grâce à leur alimentation automatique de documents, leur capacité de numérisation recto verso en un seul passage et leur vitesse élevée, les scanners Epson réduisent considérablement le temps consacré au traitement documentaire. Ils prennent en charge une grande variété de supports, des cartes d'identité aux contrats, en passant par les factures, reçus, passeports ou documents administratifs.

Les logiciels Epson intégrés facilitent l'automatisation des tâches grâce à la reconnaissance optique de caractères (OCR), au classement intelligent des documents et à l'envoi direct vers les applications métiers, les espaces de stockage cloud ou les serveurs de l'entreprise.

Deux modèles pour répondre à tous les usages

• WorkForce DS-1730: compacité et efficacité au quotidien

Le DS-1730 constitue une solution idéale pour les espaces de travail où le gain de place est essentiel. Compact, rapide et simple à utiliser, il permet de numériser efficacement les documents du quotidien tout en garantissant une excellente qualité d'image. Il représente un choix particulièrement adapté aux PME, aux agences et aux services administratifs.

• WorkForce DS-1760WN: la connectivité au cœur des environnements collaboratifs

Le DS-1760WN va plus loin en intégrant une connectivité réseau Ethernet et Wi-Fi permettant à plusieurs utilisateurs de partager le même équipement sans passer par un ordinateur dédié. Son écran tactile facilite l'accès aux différentes fonctions et permet de lancer directement des workflows personnalisés vers des dossiers réseau, des services cloud ou des applications professionnelles, simplifiant ainsi le partage et la circulation de l'information au sein des organisations.

Une solution conçue pour accompagner la digitalisation des entreprises

Avec les WorkForce DS-1730 et DS-1760WN, Epson propose bien plus qu'un simple scanner: une véritable solution de gestion documentaire qui améliore la productivité, réduit les tâches manuelles et sécurise les flux d'information. En facilitant la dématérialisation des documents et leur intégration dans les processus numériques, ces équipements contribuent à rendre les organisations plus agiles, plus efficaces et mieux préparées aux nouveaux modes de travail.

Caractéristiques clés de la gamme Epson WorkForce DS

• Numérisation recto verso en un seul passage

• Alimentation automatique de documents (ADF)

• Format compact adapté aux espaces de travail réduits

• Numérisation rapide et haute qualité

• Compatibilité avec une large variété de supports (A4, cartes plastiques, reçus, passeports, etc.)

• Logiciels OCR et automatisation des flux documentaires

• Intégration avec les solutions cloud et les systèmes d'information

• Connectivité réseau Ethernet et Wi-Fi sur le DS-1760WN

• Interface tactile intuitive sur le DS-1760WN

Spécifications techniques (variables selon les modèles)

• Technologie de numérisation couleur CIS

• Numérisation recto verso automatique en un seul passage

• Chargeur automatique de documents haute capacité

• Résolution élevée pour une restitution fidèle des documents

• Connectivité USB, Ethernet et Wi-Fi selon le modèle

• Numérisation vers PC, réseau, e-mail et services cloud

• Logiciels Epson Scan 2, Document Capture Pro et OCR intégrés

• Conception robuste adaptée à une utilisation professionnelle intensive



