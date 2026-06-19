Elyes Ghariani - Sommet d’Évian: Le G7 à l’épreuve du monde qui vient

Par Elyes Ghariani - Alors que se clôt le Sommet d'Évian, le G7 semble avoir acté une mutation silencieuse. Face à l'émergence du Sud global et à la multiplication des crises, le club des sept a renoncé à l'universalisme pour embrasser le pragmatisme : plutôt que de prétendre gouverner le monde, il choisit désormais d'agir sur lui — par coalitions ciblées, par accords limités, par ce que les analystes appellent le «minilatéralisme».

Du directoire occidental à la diplomatie des coalitions

En novembre 1975, lorsque les dirigeants des principales puissances industrialisées se réunissent pour la première fois au château de Rambouillet, le monde obéit encore à une hiérarchie lisible. L'Occident fixe les règles, les autres les appliquent — ou les subissent. Le G7 n'est pas simplement un forum: c'est le centre nerveux de la gouvernance mondiale, le lieu où se décident, en quelques heures de conclave, les grandes orientations financières, commerciales et stratégiques de la planète.

Cinquante ans plus tard, ce monde-là n'existe plus. Réunis à Évian-les-Bains en juin 2026, leurs successeurs évoluent dans un environnement radicalement transformé: montée en puissance des BRICS+, affirmation de nouvelles puissances régionales, fragmentation accélérée des rapports de force. Le G7 n'est plus en position de dicter; il doit désormais convaincre, coaliser, s'adapter.

Le contexte n'a rien d'apaisé. La guerre en Ukraine, entrée dans sa quatrième année, continue de structurer la fracture entre Moscou et les capitales occidentales. Au Moyen-Orient, les tensions autour du détroit d'Ormuz rappellent que les routes énergétiques mondiales restent des points de rupture potentiels. Quant à la compétition pour le lithium, le cobalt ou les terres rares, elle est devenue un enjeu de souveraineté aussi stratégique que le fut jadis le contrôle du pétrole.

La question que pose le Sommet d'Évian est donc celle-ci: s'agit-il d'un simple ajustement tactique, ou le G7 est-il en train de se réinventer?

L'hypothèse défendue ici est que ce Sommet consacre moins le retour du leadership occidental qu'une mutation de l'institution elle-même.

Confronté à l'érosion de sa représentativité, le G7 cherche à préserver son influence par d'autres moyens: minilatéralisme, partenariats ciblés, coalitions à géométrie variable. Une adaptation qui lui permet de rester en jeu — sans pour autant résoudre la question, plus profonde, de sa légitimité dans un monde devenu irréductiblement pluriel.

Trois axes structureront cette analyse: l'érosion de la centralité; la manière dont le G7 a fait de la gestion des crises sa nouvelle boussole; enfin, l'architecture inédite des «cercles concentriques» qui redessine progressivement ses contours.

Le G7 face à un monde qui lui échappe

Depuis plusieurs décennies, le centre de gravité de l'économie mondiale se déplace vers l'Asie — lentement d'abord, puis à une vitesse qui a fini par surprendre les analystes les plus avertis. Dans les années 1970, les membres du G7 représentaient plus de la moitié du PIB mondial. Leur part est aujourd'hui estimée à environ 30 %. Un recul de vingt points en cinquante ans: ce n'est pas une correction, c'est un basculement. Mais les chiffres ne disent qu'une partie de la vérité. La Chine n'est plus simplement une grande puissance commerciale: elle est devenue un acteur systémique dont aucune équation internationale ne peut faire l'économie. L'Inde cumule un poids démographique, une dynamique industrielle et une ambition technologique qui font d'elle l'une des puissances définissantes du siècle qui s'ouvre. L'élargissement des BRICS+, conjugué à l'affirmation du G20, a définitivement mis fin à l'idée que le G7 pouvait parler au nom de la communauté internationale.

Aux yeux du Sud global, ce groupe n'apparaît plus comme le centre naturel de la gouvernance mondiale. Il reste un forum influent — mais parmi d'autres.

Un paradoxe que peu d'observateurs ont su formuler: moins légitime, mais toujours aussi puissant

Ce recul de représentativité ne signifie pas un déclin de puissance — et c'est là l'un des paradoxes les plus frappants de la situation actuelle.

Les membres du G7 continuent de contrôler les leviers les plus décisifs de la puissance contemporaine. Le dollar, l'euro, le yen et la livre sterling structurent encore l'essentiel des échanges et des réserves mondiales. Leurs entreprises et laboratoires dominent les secteurs qui dessinent l'avenir: intelligence artificielle, semi-conducteurs, biotechnologies, technologies de défense. Leurs alliances militaires restent sans équivalent.

Le G7 perd en représentativité ce qu'il conserve en influence. Son autorité ne repose plus sur le nombre ni sur la légitimité démocratique universelle — elle repose sur la maîtrise des instruments qui, dans le monde d'aujourd'hui, font la différence entre les puissances qui orientent les dynamiques mondiales et celles qui les subissent.

Il n'est plus le directoire incontesté du système international. Mais il en reste l'un des architectes discrets.

De la vision à l'urgence: quand les crises deviennent l'agenda

Pendant des décennies, le G7 s'est présenté comme un promoteur de normes : ouverture des marchés, coopération internationale, valeurs libérales. Il ne gérait pas seulement des crises — il prétendait construire un ordre. Cette ambition normative n'a pas disparu, mais elle a cédé du terrain, année après année, au profit d'une logique plus réactive.

À Évian, l'agenda est avant tout sécuritaire, énergétique et économique. Ce ne sont pas des principes qui s'affrontent dans les salles de réunion, mais des urgences: comment réduire les capacités de guerre de la Russie? Comment sécuriser le détroit d'Ormuz? Comment garantir l'accès aux minerais sans lesquels la transition énergétique et la révolution numérique sont impossibles?

Le G7 ne cherche plus à définir une vision globale de l'ordre international. Il cherche à gérer, à contenir, à prévenir. C'est moins ambitieux — mais peut-être plus efficace. Et c'est cette logique opérationnelle qui prépare l'émergence d'un modèle de gouvernance inédit, fondé non plus sur le consensus universel, mais sur des coalitions limitées, ciblées, capables d'agir vite.

Évian 2026: l'heure du minilatéralisme

Quand l'efficacité prend le pas sur l'universalité

Le multilatéralisme a longtemps été la religion officielle de la gouvernance mondiale. Réunir le plus grand nombre d'États, construire des consensus larges, édifier des normes communes — telle était la promesse des grandes institutions nées après 1945. Mais ici, cette ambition s'efface devant une logique radicalement différente: celle du minilatéralisme.

Le principe est simple, presque brutal dans sa pragmatique: plutôt que de chercher un accord universel — long à négocier, difficile à mettre en œuvre, souvent vidé de sa substance par les compromis successifs —, on réunit le nombre minimum d'acteurs capables d'agir efficacement sur un objectif précis. On ne cherche pas à convaincre tout le monde. On cherche à faire quelque chose.

Cette logique n'est plus, à Évian, une réponse d'urgence improvisée. Elle est devenue une méthode. Trois dossiers l'illustrent avec une clarté particulière: l'Ukraine, le détroit d'Ormuz, la course aux minerais critiques. Trois crises différentes, une même architecture de réponse.

L'Ukraine: de la condamnation symbolique à la guerre économique

Quand les premières sanctions ont été adoptées après l'invasion de février 2022, l'objectif était politique : signaler une condamnation, marquer une ligne, démontrer l'unité occidentale. C'était nécessaire. Ce n'était pas suffisant.

Quatre ans plus tard, l'ambition a changé d'échelle. Il ne s'agit plus de signaler, mais de réduire durablement les capacités de financement et de production de l'effort de guerre russe. Les sanctions ne visent plus seulement à punir; elles visent à épuiser.

Cette évolution se traduit par des instruments plus sophistiqués: ciblage accru des revenus énergétiques, contrôle financier renforcé, coordination étroite des transferts technologiques et industriels vers Kiev. Plus significatif encore: le développement de capacités de production militaire sur le sol ukrainien, qui vise à réduire la dépendance structurelle de Kiev vis-à-vis des livraisons extérieures. L'Ukraine ne doit plus seulement recevoir des armes — elle doit apprendre à en fabriquer.

Le G7 a franchi un seuil. Il fonctionne désormais comme une structure de coordination stratégique, capable d'articuler en temps réel sanctions économiques, soutien industriel, assistance militaire et coopération technologique.

Ce basculement dit quelque chose d'essentiel sur la nature du pouvoir contemporain : l'influence ne repose plus seulement sur la capacité à convaincre — elle repose sur la capacité à contrôler. Contrôler les flux financiers, les chaînes technologiques, les approvisionnements industriels. Celui qui tient ces leviers tient une partie du rapport de force.

Ormuz: gérer l'ingérable, contenir l'incontenable

Le détroit d'Ormuz n'a pas besoin de présentation. Par cette voie maritime de quelques kilomètres transitent chaque jour environ un cinquième des exportations mondiales d'hydrocarbures — un point où une crise régionale peut, en quelques jours, devenir une crise globale.

Les discussions menées à Évian — négociations entre Washington et Téhéran, présence navale maintenue par la France et le Royaume-Uni — ne cherchent pas à résoudre les contradictions profondes du Moyen-Orient. Ce serait illusoire. Elles cherchent à faire une chose plus modeste, mais plus concrète : garantir que les tankers passent, que les marchés énergétiques ne s'emballent pas, et que l'escalade reste contenue.

C'est là la marque du minilatéralisme à l'œuvre : ne pas prétendre guérir la maladie, mais empêcher qu'elle ne devienne mortelle. Des acteurs limités, un objectif défini, des résultats mesurables. Ce que les grandes enceintes multilatérales — paralysées par leurs procédures et leurs divergences — sont de moins en moins capables de produire.

Les minerais critiques: la nouvelle géographie de la souveraineté

Il y a cinquante ans, la souveraineté d'un État se mesurait en partie à sa capacité à contrôler son pétrole. Aujourd'hui, elle se mesure aussi à sa capacité à accéder au lithium, au cobalt, au nickel et aux terres rares — ces matériaux sans lesquels ni la transition énergétique, ni la révolution numérique, ni les technologies de défense ne sont possibles.

La dépendance des économies du G7 à l'égard de ces ressources — dont une part significative est extraite ou raffinée sous contrôle chinois — est devenue l'une des vulnérabilités les moins résolues de la décennie. Évian marque une tentative de réponse: renforcement des mécanismes de coopération, constitution de stocks stratégiques, mobilisation des institutions financières internationales en faveur de projets d'investissement alternatifs.

Mais au-delà des instruments, c'est une conception élargie de la sécurité qui se dessine. La sécurité n'est plus seulement militaire — elle est industrielle, logistique, technologique. Elle se joue dans les mines d'Afrique, les usines de raffinage d'Asie et les chaînes d'approvisionnement qui relient les deux.

Dans un monde d'interdépendance et de rivalité simultanées, les États ne cherchent plus seulement à édicter des règles — ils cherchent à sécuriser les flux qui conditionnent leur prospérité et leur autonomie. Pour cela, les coalitions ciblées sont plus utiles que les consensus universels.

Évian confirme l'émergence d'une gouvernance par coalitions spécialisées — agiles, opérationnelles, taillées pour l'urgence. Ce modèle prépare une transformation plus profonde: celle d'un G7 qui cesse de se penser comme un directoire pour se réinventer comme une plateforme.

Le G7 et ses nouveaux partenaires: l'art de rester au centre sans tout contrôler

Un noyau qui rayonne plutôt qu'un club qui s'isole

Il y a encore une décennie, la question des partenariats extérieurs du G7 était secondaire — presque protocolaire. Les invités étaient des faire-valoir; les décisions se prenaient entre membres. Évian marque la fin de ce modèle.

Le G7 ne peut plus prétendre parler au nom du monde. Mais il peut faire quelque chose de différent — et peut-être de plus adapté : fonctionner comme le noyau d'un réseau, mobiliser des partenaires selon les enjeux, construire des coalitions sur mesure plutôt que des alliances figées. Car aucune puissance, aucun forum, ne dispose aujourd'hui à lui seul de la légitimité et des capacités nécessaires pour gérer les crises d'un monde fragmenté. Face à cette réalité, l'architecture souple l'emporte sur la structure rigide.

Des cercles concentriques: une géographie du pouvoir à géométrie variable

Le modèle qui se dessine à Évian peut être lu comme une organisation en cercles concentriques — une image géométrique simple, mais géopolitiquement dense.

Au centre: les sept membres permanents, garants de la continuité politique et stratégique du groupe. Autour gravitent des partenaires associés, invités selon l'ordre du jour — des États dont la présence n'est pas symbolique, mais fonctionnelle. Plus loin encore: des coalitions thématiques, convoquées sur des enjeux précis — sécurité énergétique, infrastructures critiques, chaînes d'approvisionnement — et dissoutes une fois l'objectif atteint ou la crise passée.

Cette architecture a un mérite décisif: intégrer des acteurs indispensables sans toucher à la structure institutionnelle du groupe, et offrir une réactivité que les grandes enceintes multilatérales, engluées dans leurs procédures et leurs compromis, sont incapables de produire.

Le G7 cesse ainsi d'être un club fermé pour devenir une plateforme — ouverte à la périphérie, dense au centre, adaptable en permanence.

Les puissances intermédiaires: les nouveaux arbitres que l'on ne peut plus ignorer



Ce réagencement révèle une réalité que la diplomatie classique a longtemps sous-estimée: dans le monde multipolaire, ce sont souvent les puissances intermédiaires qui tiennent les clés des crises.

La présence des États du Golfe dans les discussions sur la sécurité d'Ormuz en est l'illustration la plus nette. Leur participation à Évian ne relève pas du protocole — elle relève de la nécessité. Ces États contrôlent des flux énergétiques vitaux, influencent des équilibres régionaux complexes et disposent de leviers financiers que ni Washington ni Bruxelles ne peuvent remplacer. Au-delà du Golfe, le phénomène est structurel. Une nouvelle catégorie d'acteurs s'est imposée: des États qui ne rivalisent pas avec les grandes puissances en termes de puissance globale, mais qui sont devenus incontournables dans des domaines précis — énergie, finance, médiation, logistique, matières premières. La Turquie, l'Inde, les Émirats, l'Arabie saoudite, l'Indonésie: autant de puissances qui n'appartiennent à aucun bloc, mais que chaque bloc cherche à ménager.

Pour le G7, cette réalité impose une révision profonde de sa posture. Il ne peut plus agir seul — non par faiblesse, mais parce que les crises contemporaines exigent des coalitions que lui seul ne peut pas former. L'adaptation n'est pas un aveu de déclin; c'est une condition de survie stratégique.

L'équation non résolue: efficacité sans légitimité, jusqu'à quand?

Ce modèle a une fissure — et elle est profonde.

Les coalitions à géométrie variable sont efficaces. Mais l'efficacité n'est pas la légitimité. Les partenaires associés participent aux initiatives du G7 sans siéger dans ses instances de décision — ils exécutent des orientations qu'ils n'ont pas définies. Cette asymétrie passe encore, tant que les résultats sont au rendez-vous et que l'alternative est pire. Mais elle est fragile.

À mesure que les puissances intermédiaires consolident leur poids, certaines commenceront à poser la question autrement: pourquoi nous associer à des décisions que nous n'avons pas prises? Pourquoi participer à une gouvernance dont nous subissons les règles sans en écrire les termes?

Le défi du G7 n'est plus seulement opérationnel. Il est politique. Trouver un équilibre entre efficacité stratégique et ouverture réelle — non pas l'ouverture de façade des invitations protocolaires, mais une ouverture qui engage — sera la condition de sa crédibilité dans un monde devenu irréductiblement pluriel.

Ni retour, ni déclin — une mue

Le Sommet d'Évian 2026 ne ressemble ni à un triomphe ni à un requiem. Il ressemble à une mue — ce processus par lequel un organisme abandonne une enveloppe devenue trop étroite pour en construire une nouvelle, plus adaptée à son environnement.

Le G7 qui en ressort n'est plus le directoire de 1975. Il ne prétend plus incarner seul la gouvernance mondiale, ni parler au nom d'une communauté internationale qui s'est depuis longtemps pluralisée. Mais il n'est pas en voie d'extinction. Sur les trois dossiers les plus brûlants — l'Ukraine, Ormuz, les minerais critiques —, il a démontré une capacité d'action réelle, précisément parce qu'il a renoncé à l'universalisme pour embrasser le pragmatisme des coalitions ciblées.

Ce basculement du multilatéralisme vers le minilatéralisme n'est pas propre au G7 — c'est l'une des tendances lourdes de la gouvernance internationale contemporaine. Mais le G7 en est devenu, presque malgré lui, l'un des laboratoires les plus visibles.

Reste la question qu'aucun sommet ne peut résoudre seul : peut-on bâtir une gouvernance mondiale durable sur l'efficacité sans la légitimité? Le G7 conserve une puissance financière, technologique et militaire que ses rivaux n'ont pas encore égalée. Mais la puissance sans représentativité est un édifice sur sable. Elle convainc tant que personne ne la conteste frontalement. Elle s'érode dès que les exclus trouvent les moyens de s'organiser.

L'enjeu n'est donc pas de savoir si le G7 peut encore agir — Évian a prouvé qu'il le peut. L'enjeu est de savoir s'il saura transformer son efficacité en autorité, et son influence en légitimité. C'est à cette condition, et à cette condition seulement, qu'il cessera d'être un forum de l'ancien monde pour devenir un acteur constitutif du monde qui vient.

Elyes Ghariani

Ancien ambassadeur

