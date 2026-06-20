L’ancien ministre Habib Touhami est décédé

Habib Touhami, économiste et statisticien, ancien ministre de la santé (1983 - 1984) est décédé samedi après-midi à Tunis. Il a tenu jusqu’à ces derniers mois sur le magazine Leader, une chronique très appréciée, traitant avec profondeur et perspicacité, de différents aspects économiques et sociaux.

Ses obsèques auront lieu dimanche 21 juin 2026, au cimetière Al Jallaz, après la prière d'Al Asr.

La Tunisie perd avec son décès une figure marquante, un économiste d’envergure, et un patriote sincère et dévoué. Son attachement à sa région natale de Kébili et à, ses habitants, n’a d’égale que sa passion pour la Tunisie. Il veillera sur sa famille et donnera à son pays des enfants brillants qui réussissent dans leurs carrières.

Diplômé de l'Institut de la prévision économique et sociale de Paris, Habib Touhami devient chercheur à la direction de la prévision économique et sociale, du ministère de l'Economie et des Finances. Il a toujours été très actif dans les rangs des Tunisiens en France, étudiants et travailleurs, présidant l’association sportive tunisienne et multipliant des initiatives éditoriales et sociales. L’ambassadeur de Tunisie à Paris, Hédi Mabrouk, proposera et obtiendra sa nomination en qualité de chargé de mission auprès de l’ambassade, s’occupant particulièrement de l’émigration et de l’action sociale.

Lorsque Habib Touhami décidera de rentrer en Tunisie, début des années 1980, il a été appelé par le ministre des Affaires sociales, Mohamed Ennaceur, en qualité de conseiller avant de rejoindre le cabinet du Premier ministre, Mohamed Mzali. Il jouera alors un rôle significatif dans la négociation sociales et entretiendra des rapports d’estime avec les dirigeants des différentes organisations nationales, ainsi que les membres du gouvernement et l'Administration.

Il sera nommé ministre de la Santé en octobre 1983, jusqu’au 20 janvier 1984.

S’imposant depuis lors un devoir de réserve, et éconduisant courtoisement différentes propositions politiques, sous Ben Ali, puis au lendemain du 14 Janvier, Habib Touhami est resté un observateur averti de la conjoncture économique et sociale, publiant des analyses avisées et participant à divers colloques de caractère académique. Son attention portera particulièrement sur la démographie, la consommation des ménages, les finances publiques, l'emploi et la migration. Habib Touhami est aussi un spécialiste des caisses sociales, attentif à leur évolution et les risques de leur fragilisation.

Sa perte frappe de plein fouet de tristesse, tous ceux qui l'ont connu.

Profondément affligée par sa disparition, l’équipe de Leaders présente à sa famille ses condoléances sincères, l’assurant de sa totale compassion.