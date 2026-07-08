Ce que nos lieux disent de nous

Par Aymen Bouali, docteur en physique - Un pays peut construire une image par des campagnes de communication. Il peut produire des vidéos, choisir de belles images, inventer des slogans et répéter qu’il est accueillant, moderne, ouvert. Tout cela peut servir. Mais il existe une communication plus forte, plus directe, souvent plus honnête: celle des lieux.

Une place, une avenue, une gare, un jardin public ne parlent pas en théorie. Ils montrent. Quand un visiteur arrive dans une capitale, il ne commence pas par lire un rapport économique. Il observe : le trottoir, la façade, le banc, le café, le déchet, l’arbre, l’éclairage, la manière dont on l’accueille ou dont on l’ignore. Ce regard est parfois rapide, parfois injuste, mais il reste.

L’image d’un pays ne naît pas seulement dans les ministères ou les agences de communication. Elle naît dans ces premiers mètres où l’on comprend si l’espace commun est respecté.

Les symboles urbains ont une autorité que les slogans n’ont pas. Un slogan peut promettre la modernité ; une place mal entretenue la dément. Une affiche peut vanter l’hospitalité; un accueil négligent la contredit. Une vidéo peut évoquer un grand patrimoine ; un monument livré à la fatigue raconte autre chose. Les lieux n’exagèrent pas. Ils témoignent.

Le patrimoine ne doit pas être réduit à un décor pour touristes. Il est une éducation silencieuse des citoyens. Une ville qui soigne ses monuments, ses places, ses avenues, ses arbres et ses bâtiments publics dit à chacun : ce bien est commun, il mérite attention. À l’inverse, lorsqu’un lieu symbolique se dégrade sous les yeux de tous, il finit par enseigner l’indifférence. On s’habitue au banc cassé. On contourne le trou. On ne voit plus le mur noirci. Le laisser-aller devient paysage, puis mentalité.

Le mal n’est pas seulement esthétique. Il est moral et civique. Un espace public négligé affaiblit la confiance. Il donne le sentiment que personne n’est responsable, que le beau peut attendre, que la mémoire peut se contenter de discours. Or un pays ne se respecte pas seulement pendant les cérémonies. Il se respecte chaque matin, dans l’entretien ordinaire de ce qu’il présente à ses habitants.

La Tunisie n’a pas besoin d’inventer une profondeur pour exister. Son histoire, ses médinas, ses paysages et ses lieux de mémoire portent déjà suffisamment de force. Mais cette force doit être visible, protégée, rendue lisible. Une grande avenue nationale, une place historique, un théâtre ou une entrée de ville ne devraient pas dépendre de l’occasion ou de la visite officielle. Ils devraient recevoir une attention permanente, sobre, méthodique.

On pense alors, naturellement, à certaines artères de Tunis. Non parce qu’elles résumeraient nos problèmes, mais parce qu’elles portent une charge symbolique particulière. Quand un lieu pareil donne une impression de fatigue, ce n’est pas seulement une rue qui souffre. C’est une idée du pays qui se brouille. Chaque trottoir abîmé, chaque façade délaissée, chaque espace vert oublié pèse plus lourd là qu’ailleurs, parce que le lieu parle au nom de plus grand que lui.

Il ne faut pas des miracles pour corriger cela. Il faut de la régularité, des règles claires, une présence quotidienne, des équipes qui nettoient, réparent, plantent, éclairent et interviennent vite. Il faut que les commerçants, les administrations et les citoyens comprennent qu’un espace symbolique n’appartient pas à personne: il appartient à tous.

La meilleure campagne d’image pour un pays commence parfois par un geste simple : rendre sa dignité à un lieu.

Car ce que nos lieux disent de nous finit toujours par nous revenir. La question n’est donc pas seulement: que verront les autres ? Elle est plus exigeante encore: que voulons-nous que nos lieux disent de nous?

Aymen Bouali

Docteur en physique, est professeur agrégé de sciences physiques à l’Ecole Normale Supérieure de Tunis (Université de Tunis).





