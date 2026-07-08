Salwa Hamrouni: Slim Laghmani, un penseur du droit

J’ai préparé ce moment avec beaucoup d’émotion, je vous prie donc d’excuser ces mots sans trop de formalisme et sans protocole mais ce sont des mots sincères et authentiques.

Le laboratoire de recherche en droit international et relations Maghreb Europe est particulièrement fier aujourd’hui. Fier de voir cette consécration pour vous, pour la faculté et surtout pour le pays.

Votre élection haut la main comme juge au tribunal international du droit de la mer rentre dans l’ordre normal des choses: choisir les meilleurs dans les institutions les plus prestigieuses.

Je pense que je peux parler non seulement au nom du laboratoire de droit international que vous avez mis sur la bonne voie et que je dirige aujourd’hui, mais au nom d’une génération de juristes qui était sur les bancs de l’amphi 14 pour les cours de la philosophie du droit et ceux de l’amphi 27 pour le droit international.

Votre cours de la philosophie du droit était pour nous un pur moment d’émerveillement.

Un émerveillement au sens philosophique, un étonnement admiratif qui ne s’est jamais éteint.

Vient ensuite le cours du droit international. Une valse à trois temps: la souveraineté à conquérir, la souveraineté à protéger et la souveraineté à parfaire.

Le TD. Je pense que ma promotion est la seule qui a suivi des TD totalement consacrés au droit de la mer avec des exposés attribués à chacun d’entre nous.

On râlait au départ à cause de sa complexité mais on s’accrochait à cette matière hautement technique et politique à la fois.

On ne le savait pas encore, mais ces enseignements représentaient ce qu’on pourrait appeler l’école de Tunis de droit international.

C’est une école, certes marquée par Charles Chaumont, mais c’est une école car il y a la transmission d’une manière particulière de voir, d’outils d’analyses et il y a surtout une démarcation par rapport à l’ensemble de la doctrine occidentale.

Parce que l’école de Tunis n’est pas qu’un savoir: c’est un savoir rigoureux mais engagé pour défendre une cause: le tiermondisme duquel vous vous réclamez courageusement au moment où la mondialisation occulte les disparités et où le libéralisme cache la misère des décolonisés.

Nous sommes donc toute une génération de disciples formés dans la rigueur, l’esprit critique et l’engagement. Nous en sommes ravis et reconnaissants.

Si Slim, vous n’êtes pas seulement un professeur, vous êtes un penseur du Droit.

Le professeur que vous êtes قرى وورا .

Vous avez cette capacité rare à rendre le complexe accessible, à tisser des ponts entre l’abstrait et le concret et à tempérer votre exigence académique par la bienveillance.

Le penseur que vous êtes nous pousse à sortir des sentiers battus et à déconstruire la pensée hégémonique sans jamais perdre la boussole de la méthode.

A titre personnel et ayant été votre étudiante, votre doctorante et votre assistante ; ayant été candidate aux concours d’assistanat, d’agrégation et de professorat dans lesquels vous avez siégé, j’ai appris que ce que vous avez essayé de nous transmettre n’était pas que de la rigueur juridique mais aussi une éthique universitaire.

C’est cette éthique universitaire conjuguée à l’amitié et à l’affection tissées au fil du temps qui nous fait dire aujourd’hui que nous sommes contents et reconnaissants, pour tout et pour cette brise de liberté que représente votre élection.

Enfin, j’aimerai terminer ce mot en citant un poète que vous connaissez bien et qui résume aussi ce que vous êtes:

فخرت واعتززت

هذا أنا ـ يا ولدي ـ

ولن أكون غير ما قد كنت

فما اقتبلت غير قبلتي يوما

ولا عن وجهتي انثنيت

ذاك أنا ـ يا ولدي ـ

وذاك ما أريد أن تكون أنت

Salwa Hamrouni

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